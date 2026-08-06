피치 "韓 코스피 약세 장기화 시 주택수요 위축 우려"

AI 핵심 요약beta
- 피치가 5일 한국 증시 약세 장기화를 경고했다
- 주가 부진이 소비보다 주택수요 위축을 키운다고 봤다
- 은행·보험은 견조하고 증권사만 단기 영향이 크다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
증권사 수익 둔화 가능성…은행·보험업은 '제한적'
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국제신용평가사 피치(Fitch)는 한국 증시 약세가 장기화 될 경우 주택시장에 큰 충격을 줄 수 있다고 진단했다.
다만 코스피 변동성으로 인한 금융권 전반의 단기 신용위험은 제한적이며, 증권사를 제외한 은행과 보험사의 건전성도 당장 크게 흔들릴 가능성은 낮다고 평가했다.
피치는 5일(현지시간) 발표한 보고서에서 최근 한국 증시 변동성이 금융시장 안정성을 훼손할 정도의 위험으로 확산될 가능성은 크지 않다고 분석했다.
대신 주가 약세가 장기화할 경우 주택 구매심리와 소비자 신뢰를 위축시키는 파급효과가 더 크게 나타날 수 있다고 전망했다.
피치는 한국은행 연구를 인용해 주식 투자 수익 가운데 실제 소비로 이어지는 비중은 약 1.3%에 그친다고 설명했다. 반면 무주택 투자자의 경우 주식 시장 수익의 약 70%가 주택 구매로 이어지는 것으로 나타났다.
이에 따라 증시 부진이 이어질 경우 소비 감소보다 주택 수요 위축이 먼저 나타날 가능성이 높다고 진단했다. 주택 거래가 둔화되면 은행도 신용건전성 악화보다 거래량 감소와 이에 따른 수익성 둔화 영향을 먼저 받을 것이라는 예측이다.
금융권에서는 증권사가 가장 직접적인 영향을 받을 업종으로 꼽혔다. 거래대금 감소로 중개수수료와 신용공여 이자수익이 줄어들 수 있고, 거래상대방 익스포저와 레버리지 상품, 시장조성(MM) 업무도 단기적인 위험요인으로 작용할 수 있다는 설명이다.
다만 현재로서는 담보 청산 체계와 유지증거금, 집중도 제한, 거래량 통제 등 위험관리 장치가 정상적으로 작동하고 있어 마진금융 리스크는 통제 가능한 수준이라고 평가했다.
은행권에 대해서는 가계의 레버리지 투자가 급격히 확대됐다는 징후는 아직 확인되지 않는다고 분석했다. 올해 들어 5개월 간 은행권 가계대출 증가율은 전년 동기 대비 3.8%에 머물렀고, 주택담보인정비율(LTV)과 총부채원리금상환비율(DSR) 등 건전성 규제가 가계부채 증가를 억제하고 있기 때문이다.
보험업권도 상대적으로 안정적인 모습을 유지하고 있다고 평가했다. 보험사의 직접 주식 투자 비중은 투자자산의 0.5% 미만이며, 올해 3월 말 한국보험자본기준(K-ICS) 비율은 216.1%로 규제 기준을 크게 웃돌아 시장 변동성을 흡수할 여력이 충분하다고 분석했다.
피치는 국내 경제의 기초체력도 금융시장 안정성을 뒷받침하는 요인으로 꼽았다. 한국은행의 기준금리 인상(25bp)과 반도체 중심의 수출 호조, 견조한 투자 흐름 등을 고려하면 올해 경제성장률도 기존 전망치를 웃돌 가능성이 있다고 전망했다.
증권업계의 체력도 과거보다 개선됐다고 평가했다. 주요 증권사들은 올해 상반기 중개수수료와 신용공여 이자수익 증가에 힘입어 전년보다 약 두 배의 실적을 기록했으며, 최근 수년간 축적한 이익잉여금이 향후 실적 둔화와 잠재 손실을 흡수하는 완충 역할을 할 것으로 예측했다.
plum@newspim.com