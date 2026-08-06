장동혁 "李대통령 재판 재개해야 여론조사 51.9%…그것이 국민의 뜻"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 6일 이재명 대통령 재판 재개 여론조사를 언급하며 법원에 즉각 재판 재개를 촉구했다.
- 여론조사에서 이재명 대통령 재판 재개가 필요하다는 응답은 51.9%로 불필요 44.1%보다 높게 나타났다.
- 장 대표는 재판 취소와 연임 개헌은 불가능하다며 이재명 대통령이 헛된 미련을 버리고 재판정에 서야 한다고 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6일 이재명 대통령의 재판 재개 관련 여론조사를 거론하며 "법원은 즉각 재판을 재개해야 한다"고 주장했다.
장 대표는 이날 페이스북에 "이재명 대통령 재판 재개에 대한 여론조사가 나왔다"며 "재판 재개 필요하다 51.9%, 불필요하다 44.1%, 매우 필요하다 응답이 43.8%에 달한다"고 밝혔다.
장 대표는 "재판 취소, 무슨 꼼수를 써도 불가능하다"며 "연임 개헌, 택도 없는 소리다. 재판 미루고 버텨봐야 죄만 늘어날 뿐"이라고 했다.
그러면서 "법원은 즉각 재판을 재개해야 한다"며 "이재명 대통령은 헛된 미련을 버리고 재판정에 서야 한다. 그것이 국민의 뜻"이라고 강조했다.
여론조사기관 코리아정보리서치가 천지일보 의뢰로 지난 3~4일 전국 만 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 '이재명 대통령 관련 재판 재개 여부'에 대해 조사한 결과 '필요하다'는 응답은 51.9%, '불필요하다'는 응답은 44.1%인 것으로 나타났다.
이번 조사는 무선 RDD(무작위 전화걸기) 자동응답 방식(100%)으로 실시됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
jeongwon1026@newspim.com