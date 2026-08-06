정점식 "사관학교 통합 정치 프레임에 졸속 추진…'잼데믹' 안보까지 몰고 와"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표는 6일 이재명 대통령의 사관학교 통합 추진을 정치 프레임에 따른 졸속이라 비판했다.
- 검찰 해체와 같은 파괴적 맹동주의가 육사까지 향하고 있다며 합동성 강화를 명분으로 한 사관학교 통합은 근거가 없다고 했다.
- 정 원내대표는 졸속 통합이 오리형 장교를 양산해 안보에 재앙을 부를 수 있다며 이재명 정부의 도그마식 정책 추진을 중단하라고 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 6일 "사관학교는 국방과 안보의 뿌리"라며 "정치 프레임에 엮어 졸속으로 추진해서는 안 된다"고 주장했다.
정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "이재명 대통령이 국방부 업무보고 자리에서 '지금까지 쿠데타는 다 육사 출신'이 했다며 이를 막기 위해서는 사관학교 통합이 필요하다고 주장했다"며 이같이 밝혔다.
그는 "일부 검사가 문제가 있다는 이유로 검찰을 해체하고 보완수사권까지 공중분해 시켜버리는 것과 똑같은 오류를 범하고 있다"며 "마음에 안 들면 일단 없애놓고 보자는 파괴적 맹동주의가 검찰에 이어 육사까지 향하고 있는 것"이라고 지적했다.
정 원내대표는 "무엇보다 정부가 사관학교 통합의 명분으로 내세우는 합동성 강화는 근거가 없다"며 "사관학교를 졸속 통합한다면 육·해·공 모두 어설픈 '오리형 장교'를 양산하게 될 것"이라고 주장했다.
이어 "정부가 정책을 추진할 때에는 객관적 현실에 기반하고 그 여파에 대한 신중한 검토가 필수"라며 "그러나 이재명 정부는 도그마에 기반해서 졸속으로 밀어붙이고 있다"고 했다.
정 원내대표는 "이재명 정부가 손대는 정책마다 재앙을 불러온다고 해서 세간에서 '잼데믹'(이재명 대통령+팬데믹)이라는 말까지 나왔다"며 "이제 그 잼데믹을 안보까지 몰고 오려고 하느냐. 일국의 대통령이면 제발 진중하게 정책을 고민하시길 바란다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com