펄어비스, 붉은사막 영상 콘테스트 '비욘드 디 어비스' 수상작 발표

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 6일 붉은사막 글로벌 영상 콘테스트 수상작 10편을 발표했다
- 콘테스트에는 프랑스·미국·중국·한국 등 전세계 이용자들이 참여해 높은 관심을 확인했다
- 수상자들은 펄어비스 사옥 방문과 항공권·숙박 지원, 붉은사막 기념 주화 등 특별 굿즈를 받는다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 펄어비스가 '붉은사막(Crimson Desert)' 글로벌 게임플레이 영상 콘테스트 '비욘드 디 어비스: 커뮤니티 챌린지(Beyond the Abyss: Community Challenge)'의 수상작을 발표했다. 수상작은 롱폼 6개, 숏폼 4개 등 총 10개의 작품이다.
이번 콘테스트에는 프랑스, 스페인, 미국, 중국, 한국 등 다양한 국가의 이용자들이 출품하며 전 세계 이용자들의 높은 참여율과 관심을 확인할 수 있었다.
'비욘드 디 어비스'는 전세계 이용자들이 붉은사막에서 경험한 자신만의 이야기를 영상으로 공유하는 커뮤니티 이벤트다.
수상작에는 무기를 사용하지 않고 적과 전투를 펼치는 모습부터 다양한 탈것을 타고 광활한 오픈월드 '파이웰(Pywel)' 곳곳을 누비는 모습까지, 이용자들만의 개성이 담긴 독특한 플레이가 담겼다. 자신만의 방식으로 붉은사막의 세계를 즐기는 이용자들의 창의적인 플레이와 개성 있는 스토리텔링이 심사위원의 눈길을 끌었다.
수상자들은 왕복 항공권과 숙박을 지원받아 펄어비스 사옥 '홈 원(Home One)'을 방문하며, 붉은사막 기념 주화를 비롯한 특별 굿즈를 받는다.
붉은사막은 광활한 심리스 오픈월드 파이웰 대륙을 배경으로 한 여정을 담은 오픈월드 액션 어드벤처(Open World Action-Adventure) 게임이다.
flurry327@newspim.com