인천서 음주운전 30대 시민 신고로 붙잡혀…신고자 차량 충돌

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 한밤중에 음주운전을 하던 30대 남성이 이를 수상히 여긴 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔다.
인천 연수경찰서는 도로교통법상 음주운전과 사고 후 미조치 혐의로 30대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 4일 밝혔다.
A씨는 이날 오전 1시쯤 술을 마신 상태로 차량을 몰다 인천시 연수구 동춘동 도로에서 20대 여성 B씨의 차량을 들이받고 도주한 혐의를 받고 있다.
B씨는 이날 연수구 옥련동 도로에서 "타이어가 펑크난 채 주행하는 음주 의심 차량이 있다"고 112에 신고한 뒤 A씨를 뒤쫓았다.
A씨는 동춘동 한 골프장 주차장 앞에서 차량을 후진하다 뒤쫓아와 정차해 있던 B씨 차량을 들이받은 후 도주했다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 골프장 주차장에서 검거했다.
당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치로 나타났다.
경찰은 A씨의 신원을 확인하고 귀가시켰으며 조만간 다시 불러 구체적인 경위를 조사할 예정이다.
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