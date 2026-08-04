[AI 부동산 투데이] 수도권 아파트 60%, 3040이 샀다…인국공, 6.9조 해외 수주

8월 4일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

교육 여건 따지는 30·40대 매수세 확대

인국공 타슈켄트 신공항 수주

서울 집합건물 등기 18.7% 감소

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 8월 4일 건설·부동산 시장에서는 수도권 아파트 매매 10건 중 6건을 30~40대가 사들이며 주택시장의 핵심 수요층으로 자리 잡은 것으로 나타났습니다. 인천국제공항공사는 약 6조9000억원 규모의 타슈켄트 신공항 개발사업을 수주했고 서울 집합건물 부동산등기 신청은 1년 전보다 18.7% 줄었습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 수도권 아파트 매매 60%가 3040…교육 여건 우선

한국부동산원에 따르면 올해 1~5월 서울·경기·인천에서 이뤄진 아파트 매매 12만7588건 가운데 매입자가 30·40대인 거래는 7만6602건으로 집계됐습니다. 전체 거래의 60.04%로 수도권 아파트 10채 중 6채를 30·40대가 사들인 셈입니다.

30·40대 매수 비중은 지난해 같은 기간 57.88%보다 2.16%포인트 높아졌습니다. 주택 구입과 자녀 양육 시기가 겹치는 세대가 수도권 아파트 시장의 핵심 수요층으로 자리 잡은 모습입니다.

이들이 주택을 고를 때는 자녀 교육 여건이 주요 기준으로 작용했습니다. 국토연구원이 30·40대 유자녀 가구 3042가구를 조사한 결과 현재 주택을 선택할 때 '학교와 학원 등 자녀 교육 여건을 가장 크게 고려했다'는 응답이 32.4%로 가장 많았습니다.

'주택가격과 임차료를 고려했다는 응답'은 24.4%, '직장과의 거리'는 17.1%였습니다. 30대는 통학 거리와 안전을 중시하고 40대는 상급학교와 학원 접근성까지 함께 살피면서 교육시설을 한 생활권에서 이용할 수 있는지가 장기 거주지를 결정하는 기준으로 확대되고 있습니다.

◆ 인국공, 6.9조원 타슈켄트 신공항 사업 수주

인국공이 우즈베키스탄의 새로운 관문으로 조성되는 타슈켄트 신공항 개발·운영사업을 수주했습니다. 총사업비는 약 6조9000억원으로 공사가 수주한 단일 해외사업 가운데 가장 큰 규모입니다.

신공항은 기존 타슈켄트공항에서 남쪽으로 약 35㎞ 떨어진 지역에 건설되며 2031년 개항을 목표로 하고 있습니다. 수익형 민간투자사업 방식으로 추진돼 글로벌 컨소시엄이 2027년부터 4년간 공항을 건설하고 개항 이후 31년 동안 운영할 예정입니다.

공사는 사업 운영사로 7.5%의 지분을 보유합니다. 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 지분을 합치면 한국 측 지분은 15%입니다. 공사는 여객터미널과 주차장 건설 단계부터 참여하고 개항 후에는 시설관리와 유지보수, 기술지원, 인공지능 기반 스마트서비스 등을 담당합니다.

이번 사업의 수주액은 6448만달러입니다. 인천공항공사는 2062년까지 배당금 등을 통해 약 1조2000억원의 수익을 거둘 것으로 예상하고 있습니다. 지난해 우즈베키스탄 항공 이용객은 1350만명이며 기존 타슈켄트공항이 전체 이용객의 64.6%를 담당했습니다.

◆ 서울 집합건물 등기 7만9220건…전년보다 18.7% 감소

서울 집합건물의 부동산등기 신청이 1년 전보다 20% 가까이 감소했습니다. 부동산 정보 플랫폼 '집품'이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과 지난달 서울 25개 자치구의 집합건물 신청 부동산 수는 7만9220건으로 집계됐습니다.

지난해 같은 달 9만7422건보다 18.7%인 1만8202건 감소했습니다. 전월과 비교해서도 13.7%인 1만2553건 줄었습니다.

자치구별 신청 건수는 강서구가 5704건으로 가장 많았습니다. 강남구 5624건, 송파구 5046건, 강동구 4729건, 영등포구 4585건이 뒤를 이었습니다. 상위 5개 자치구의 신청 건수는 2만5688건으로 서울 전체의 32.4%를 차지했습니다.

중구는 1298건으로 신청 건수가 가장 적었습니다. 서대문구는 1760건, 종로구는 1820건, 성동구는 1992건, 용산구는 2162건으로 나타났습니다. 전년 동월과 비교하면 강북구와 도봉구, 강동구의 신청은 늘었지만 서초구는 5802건에서 2925건으로 줄어 가장 큰 감소폭을 기록했습니다.

chulsoofriend@newspim.com