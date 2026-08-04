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[업무보고] 공정위, 집행체계 전면 개편…독과점 구조부터 뜯어고친다

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AI 핵심 요약

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  • 공정거래위원회가 4일 독과점 구조개혁 위해 과징금 상한 상향과 고발권 개방, 총수 개인 과징금 신설 계획을 발표했다.
  • 시장지배력 남용·담합 제재와 대기업집단 규율, 지주회사 중복상장 요건 강화로 지배구조와 내부거래 감시를 촘촘히 할 방침이다.
  • 중소기업·가맹점 보호, 유통대금 지급기한 단축, 플랫폼·AI·소비자 분야 조사와 관련 입법 지원으로 경제적 약자·소비자 피해구제를 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반복 담합에 영업정지·구조적 조치…고발 독점도 해소
계열사 숨긴 총수 개인에 과징금…미지정 기간 사익편취 규율
경제적 약자 단체협상은 담합서 제외…피해구제 대폭 확대

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 하반기 독과점 구조 개혁을 내걸고 공정거래 집행체계를 전면 손질한다. 과징금 상한을 대폭 올리고 공정위가 쥐고 있던 고발권 독점을 풀며, 계열사를 누락한 대기업집단 총수에게 개인 과징금을 물리는 것이 뼈대다.

공정위는 4일 이 같은 내용의 '2026년 하반기 주요업무 추진계획'을 발표했다. 상반기 사건 처리 건수가 1년 전보다 17% 늘고 처리 기간은 25% 단축된 성과를 바탕으로, 독과점 구조개혁과 공정성장 기반 구축을 하반기 정책 목표로 제시했다.

이재명 대통령이 지난달 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 시장지배력 남용 과징금 상한 6→20%…담합은 30%로

우선 공정위는 경제적 제재부터 강화한다.

시장지배적 지위 남용의 과징금 상한율을 매출액의 6%에서 20%로, 담합은 20%에서 30%로 올리고 기업 규모를 반영하도록 부과체계도 개편한다.

반복적으로 담합한 사업자에게는 등록취소·영업정지를 내릴 수 있게 하고, 자진신고 시점과 반복 위반 여부에 따라 과징금 감면 혜택도 제한한다. 시장지배적 지위 남용과 담합에는 기존 시정명령·과징금을 넘어 지분매각·영업양도 같은 구조적 조치도 새로 도입한다.

공정위가 독점해 온 고발권도 연다. 일정 수 이상의 국민과 중앙행정기관, 광역지방자치단체에 직접 고발권을 주고, 책임 있는 행사를 위해 기관별로 '고발심의위원회'(가칭)를 둔다.

남동일 공정위 부위원장은 "고발 남발 우려는 관계부처 의견수렴을 거쳤다"며 "사업자나 기초지방정부로 확대하는 데는 신중하게 접근하고 남발 방지 장치도 마련하고 있다"고 말했다.

광역지자체에는 하도급·가맹·대리점·표시광고 분야에서 계약서 미교부처럼 법 위반 여부를 쉽게 확인할 수 있는 행위에 대한 조사·처분권을 부여하되, 조사 착수 전 공정위 통보 등 중복집행 방지 장치를 함께 둔다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.08.04 hyun9@newspim.com

◆ 신규 중복상장 지분율 30→50%…내부거래 감시 강화

대기업집단 규율도 조인다. 지정자료를 내면서 계열사를 누락한 경우 총수 개인에게 과징금을 물리는 내용으로, 과징금은 누락한 계열사들의 자산 합계액과 연평균 매출액 합계 중 큰 금액의 최대 10%까지 부과한다.

계열사 누락으로 지정을 피한 기간에도 사익편취 규제를 적용하며, 구체적 범위는 법리 검토를 거쳐 마련한다.

지주회사 체제의 중복상장 유인도 줄인다.

자·손자회사 의무지분율이 상장사는 30%지만, 신규 중복상장 회사에는 상장사도 비상장사와 같은 50%를 적용한다. 지배구조 관련 공시 항목을 늘리고 반복 위반 과태료를 높이는 공시제도 개편과 함께, 총수 2세 회사에 대한 사업기회 제공·부당 지원 감시도 강화한다.

정부세종청사 공정거래위원회 모습. [사진=뉴스핌DB]

◆ 유통대금 지급 절반 단축…플랫폼 3대 분야 실태조사

경제적 약자의 협상력도 손본다. 중소기업·소상공인이 대기업을 상대로 벌이는 단체협상은 담합 적용 대상에서 빼고, 가맹점주단체의 협의권 보장을 위한 등록요건·협의절차를 마련한다. 하도급·대리점주의 단체구성권도 명문화한다.

대금 지급의 안정성도 높인다. 하도급 대금에는 지급보증·발주자 직접지급·전자지급 등 3중 보호장치를 두고, 대규모유통업체의 상품대금 지급기한은 직매입 60일에서 30일, 특약매입 40일에서 20일로 절반 단축한다.

모바일 상품권 수수료를 가맹점주에게 떠넘기는 유통 갑질을 조사하고, 정유사·주유소 표준계약서를 고쳐 혼합판매를 허용하고 사후정산은 폐지한다.

디지털 시장에서는 오픈마켓·배달·숙박 등 민원이 많은 3대 분야의 수수료·정산기간·입점업체 피해를 심층 조사하고, 플랫폼 공정화법과 배달플랫폼법의 국회 입법을 지원한다.

인공지능(AI) 분야에서 핵심 인력을 대거 흡수하는 방식의 우회적 기업결합도 심사 대상에 넣고, 위해제품 감시 대상 쇼핑 플랫폼은 8개에서 11개로 늘린다.

소비자·중소기업 피해구제도 넓힌다. 소비자 단체소송의 법원 허가제를 없애고 예방적 금지청구를 허용하며, 손해배상 소송의 입증 부담을 덜기 위해 자료제출명령제를 확대한다.

예식장 식대 이중 보증 관행과 상조회사 선수금 보전 실태도 점검한다. 대한항공·아시아나항공 마일리지 통합안은 소비자 보호가 부족하다고 보고 보완을 요구한 상태로, 통합법인 출범 전 승인을 목표로 협의하고 있다.

hyun9@newspim.com

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검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
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서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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