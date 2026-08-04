네이버, 브라질·칠레와 AI 시장 진출 추진

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데이터센터 운영·클라우드 서비스 등 다양한 분야 협업 논의

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 팀네이버가 남미 주요 인공지능(AI) 기업 및 정부와 협력 방안을 논의하며 지역 시장 진출을 본격화하고 있다.

최수연 네이버 대표와 구동현 전략기획부문장, 김유원 네이버클라우드 대표 등은 이재명 대통령의 남미 순방 경제 사절단의 일원으로 동행하며 현지 유력 기업들과 미팅을 진행했다.

팀네이버가 남미 주요 인공지능(AI) 기업 및 정부와 협력 방안을 논의하며 지역 시장 진출을 본격화했다. [사진= 네이버]

브라질에서는 대형 AI 데이터센터 운영사인 스칼라 데이터 센터즈(SDC)와 텍토 데이터 센터즈(TDC) 경영진을 만났다.

SDC는 브라질 남부에 4.75GW 규모의 초대형 AI 데이터센터 캠퍼스를 추진 중이며, TDC는 상파울루 광역권에 최대 200MW의 고밀도 AI 특화 데이터센터를 진행하고 있다.

팀네이버는 두 회사와 자신이 조성 중인 데이터센터에서 GPU·AI 클라우드를 직접 운영해 브라질과 인근 국가의 기업과 AI 스타트업에 컴퓨팅 자원을 판매하는 공동 협업 모델을 논의했다.

데이터센터 운영 기술과 액체냉각 기술 노하우, 대규모 프로젝트 추진 경험을 바탕으로 한 기술 교류 및 운영 파트너십도 협의했다.

칠레에서는 현지 최대 통신사 엔텔 경영진과 만나 SaaS 유통, 스마트시티 사업, GPU 클러스터 구축 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의했다.

팀네이버 경영진은 칠레 과학기술혁신부 차관, 국립인공지능센터 사무총장, 재무부 차관 비서실장 등 정부 고위 관계자들도 면담했다.

이 자리에서 팀네이버는 범정부 업무 관리 플랫폼 '네이버웍스'와 AI 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜' 등 공공 현장에서 운영 중인 솔루션을 소개했다.

칠레 정부는 '디지털정부전략 2030'에 따라 공공 AI 전환 사업을 추진 중이며 팀네이버의 공공 서비스에 관심을 표했다. 칠레 정부 관계자들은 네이버가 대규모 GPU 서비스를 제공하는 글로벌 핵심 기업이라며 자국의 소버린 AI와 컴퓨팅 인프라 사업에 대한 참여를 요청했다.

최수연 네이버 대표는 "남미는 풍부한 에너지 자원과 빠르게 성장하는 디지털 수요를 바탕으로 글로벌 AI 인프라의 새로운 거점으로 부상하고 있다"며 "후속 실무 논의를 통해 관련 산업 발전에 기여해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com