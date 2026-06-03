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[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅 내신 3등급대 지원 전략

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AI 핵심 요약

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  • 김형일 대표가 2027학년도 3등급대 입시전략을 제시했다
  • 0~3.9등급은 약술형 논술과 학종을 조합해야 했다
  • 전공 특화 세특, 면접, 수시 6장 배분이 핵심이었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신 3등급대(3.0~3.9) 수험생들은 입시에서 가장 심리적 압박이 큰 구간입니다. 인서울 상위권 대학의 교과 전형에서는 멀어진 듯 보이고, 그렇다고 지방 거점 대학으로만 눈을 돌리기엔 그동안의 노력이 아쉽게 느껴지기 때문입니다. 많은 학생이 이 시점에서 수시를 포기하고 '정시 올인'을 선언하지만, 이는 대입 전형의 다양성을 이해하지 못한 위험한 도박이 될 수 있습니다.

2027학년도 대입에서 3등급대의 핵심 전략은 '모호함의 탈피'와 '선택적 집중'입니다. 모든 과목을 다 잘하려 애쓰기보다, 내가 가진 단 하나의 강점을 대학이 거부할 수 없는 '확실한 무기'로 치환하는 과정이 필요합니다. 3등급이라는 숫자가 결코 여러분의 미래를 규정하게 두지 마십시오. 지금부터 3등급대를 위한 가장 실리적이고 파괴력 있는 역전 시나리오를 공개합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 3등급대 내부의 현실적 타겟팅과 전형 조합

3등급대 내에서도 0.1점 단위로 지원 가능한 대학의 지형도가 급격히 변합니다. 그룹별로 가장 승률이 높은 전형 조합을 분석합니다.

(1) 3.0~3.3등급 (수도권과 인서울의 경계선)

① 목표 대학은 가천대, 경기대, 명지대, 상명대, 광운대 및 인서울 하위권 학종.

② 전형 조합은 '학종 3회 + 약술형 논술 2회 + 교과 1회(하향)'

③ 이 구간은 '학생부 종합전형'에서 전공 적합성을 얼마나 증명하느냐가 관건입니다. 또한, 수도권 인기 대학의 약술형 논술에서 가장 높은 합격률을 보이는 '황금 구간'이기도 합니다.

(2) 3.4~3.6등급 (실리주의적 요충지)

① 목표 대학은 수원대, 용인대, 강남대, 을지대, 지역 거점 국립대(지거국) 하위 학과.

② 전형 조합은 '약술형 논술 3회 + 학종 2회 + 면접형 교과 1회'

③ 대학의 간판보다 '학과'와 '취업률'을 우선시해야 합니다. 간호, 보건, IT 등 전문성이 뚜렷한 학과를 타겟팅하여 실리를 챙기는 전략이 유효합니다.

(3) 3.7~3.9등급 (역전의 승부처)

① 목표 대학은 성결대, 한신대, 평택대 및 전문대 간판 학과(간호/보건/항공).

② 전형 조합은 '약술형 논술 4회 + 면접 위주 전형 2회'

③ 내신 반영 비율이 극히 낮거나, 면접으로 내신을 뒤집을 수 있는 대학을 집중 공략해야 합니다. 전문대 수시 1, 2차 모집을 적절히 활용하여 안정적인 합격권을 확보하는 지혜가 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 =2026년 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 답안지를 작성하고 있다.2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 약술형 논술

3등급대 수험생에게 가천대, 삼육대, 수원대 등에서 실시하는 약술형 논술은 신이 내린 기회와 같습니다.

(1) 내신의 무력화

대부분의 대학에서 내신 반영 비율을 줄이고 논술 성적을 70~100% 반영합니다. 3등급과 5등급의 점수 차이가 논술 문제 한두 문항으로 충분히 뒤집히기 때문에 사실상 '논술 고사' 한 판으로 승부가 갈립니다.

(2) 수능과의 시너지

기존의 까다로운 인문/수리 논술과 달리, EBS 수능 특강과 수능 완성을 기반으로 한 단답형·서술형 문제입니다. 수능 공부가 곧 논술 대비가 되므로 공부의 효율성이 극대화됩니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 학종의 반전

3등급대 학생의 학종 합격 키워드는 '전공 덕후'입니다. 대학은 이 구간의 학생들에게 전 과목 1등급의 완벽함을 기대하지 않습니다. 대신, 특정 분야에 미친 듯이 몰입한 흔적을 찾습니다. 국어나 사회 성적이 4등급이라도, 공학 지원자로서 수학과 물리만큼은 2등급대를 유지하며 세특에 심화 탐구 내용을 꽉 채우십시오. 실천적 기록의 예시로 "수학적 원리를 활용해 학교 식당의 대기 시간을 줄이는 알고리즘을 제안함" 혹은 "생명과학 시간의 탐구를 발전시켜 지역 사회 하천의 수질 오염도를 직접 측정하고 데이터화함."을 기억하십시오. 입학사정관은 숫자로 드러나지 않는 이 학생의 '현장 해결 능력'에 높은 점수를 부여합니다.

◆ 면접

3등급대 학생이 지원하는 많은 전형에는 면접이 포함되어 있습니다. 면접 비중이 30~50%인 전형은 사실상 '면접 전형'이라 불러도 무방합니다. 3등급대 학생들은 면접장에서 성적 때문에 위축되는 경우가 많습니다. 하지만 면접관은 여러분의 과거 성적이 아니라, 우리 대학에 와서 공부할 '의지'와 '태도'를 봅니다. 자신의 생기부에 기록된 활동 중 가장 애착이 가는 것을 정해, 그것이 자신을 어떻게 성장시켰는지 '기승전결'을 갖추어 말하는 연습을 하십시오.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2025년 3월 전국연합 학력평가가 실시된 26일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.03.26 photo@newspim.com

◆ 3등급대를 위한 3학년 1학기 '역전 가이드'

모든 과목을 다 잡으려다 모두 놓칩니다. 전공 관련 3~4과목에 에너지를 80% 투입하여 등급을 한 단계 끌어올리십시오. EBS 교재의 '완전 학습'으로 약술형 논술과 수능 최저학력기준을 동시에 잡는 유일한 길입니다. 수능 특강의 국어 지문과 수학 문항을 암기할 정도로 반복하십시오. 학생부 마감 전 '개별 세특' 확인해야 하는데, 담임 선생님과 교과 선생님을 찾아가 자신의 탐구 활동이 제대로 기록되었는지 정중하게 확인하고 보완하십시오. 수시 6장 카드 전략 수립으로 상향 2, 적정 2, 안정 2의 비율을 지키되, '안정'은 반드시 합격 가능한 대학으로 배치하십시오.

◆ 조언

3등급은 입시의 끝이 아닌 '새로운 도약대'입니다. 3등급대 수험생 여러분, 여러분의 성적표는 실패의 증거가 아니라, 여러분이 가진 무한한 잠재력 중 일부가 수치화된 것일 뿐입니다. 입시는 정답이 정해진 게임이 아니라, 자신에게 유리한 판을 찾아내는 '전략 싸움'입니다. 패배주의에 빠져 시간을 낭비하기보다, 오늘 제시한 약술형 논술, 전공 특화 학종, 면접 전형 등 자신만의 무기를 연마하십시오. 3등급이라는 파도는 여러분을 삼키는 장벽이 아니라, 더 넓은 세상으로 실어 나를 강력한 파도가 될 것입니다. 여러분의 드라마틱한 반전을 응원합니다. 

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격전지 평택을·부산 북갑 판세는 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북구갑이 여야 모두 '단일화 없는 정면 승부' 속 최대 격전지로 자리잡아 끝까지 결과를 예측하기 쉽지 않다. 두 지역 모두 '초접전' 3자 구도가 끝까지 유지되면서 막판 표심의 미세한 이동이 승패를 가를 것이라는 관측이 나온다. 지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 평택을, 민주·보수 모두 단일화 무산...김용남·유의동·조국 3자 초접전 경기 평택을에선 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이며 3자 구도가 굳어졌다. 프레시안이 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 지난달 25~26일 평택을 유권자 703명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보 21.4%, 유 후보 21.2%, 조 후보 23.4%로 오차 범위 내 접전이 펼쳐졌다. 김재연 진보당 후보와 황교안 자유와혁신 후보도 각각 9.4%, 12%를 기록했다. 3자 후보들의 우열을 가릴 수 없는 상황에서 김재연, 황교안 후보의 지지율이 10% 안팎으로 기록되자 단일화 문제가 평택을 판세를 뒤흔들 막판 변수로 떠올랐다. 그러나 범민주 진영에서 김용남, 조국, 김재연 후보 사이의 단일화 논의가 사실상 불발됐고, 보수 진영에서도 유 후보와 황 후보의 단일화 논의가 중단됐다. 양측 모두 '핵심 키'였던 단일화 카드가 무산되면서 뚜렷한 '1강' 없는 3자 구도가 이어질 전망이다. 김재연 후보는 지난달 28일 CBS 라디오에 출연해 "(단일화) 필요성을 느끼지 못한다. 지금 상황이 또 반드시 단일화를 해야 할 정도의 국면이 아니라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 완주 의지를 제가 계속 밝힌 바가 있다"라고 선을 그었다. 황 후보도 단일화 없는 '완주' 기류가 굳어졌다는 평가가 나온다. 유 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 "단일화하자고 제안했는데 사퇴하라고 하면 드릴 말씀이 없다"면서도 "지금 지역에선 흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 된다는 열망, 민심이 굉장히 크게 움직이고 있다"라고 가능성을 열어뒀다. ◆ 부산 북구갑, 한동훈 '상승세' 속 보수 분열…끝까지 안갯속 부산 북구갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 이어지는 가운데, 최근 여론조사에선 한 후보의 상승세가 두드러진다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 26~27일 북구 갑 거주 만 18세 이상 500명을 대상으로 휴대전화 가상 번호 전화면접으로 실시한 여론조사에서 하 후보 37%, 한 후보 43%로 오차범위 내 접전이다. 박 후보 14%를 기록했다. 지난달 19일 공표 조사에 비해 한 후보는 10%p 상승한 반면, 박 후보는 6%p, 하 후보는 1%p 하락하면서 보수 지지층이 한 후보 쪽으로 결집하고 있다는 평가다. 이런 기류 속에 보수 단일화는 끝내 성사되지 못한 분위기다. 같은 조사를 살펴보면 범야권 후보 단일화 필요성을 묻자 '필요하지 않다'는 응답이 56%로 '필요하다'(33%)보다 20%p 이상 높게 나타났다. 이러한 상황에서 야권 후보들은 단일화 문제를 놓고 거센 설전을 이어갔다. 삭발 투혼을 불사하며 완주 의지를 내비친 박 후보는 지난 28일 자신의 페이스북에 한 후보를 겨냥하며 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다. 무소속 (후보) 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 힐난했다. 이에 한 후보는 자신의 페이스북에 "현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 단일화해 주시라"며 "박 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다"고 맞불을 놨다. 본문의 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-06-02 06:00
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산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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