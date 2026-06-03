[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅 내신 3등급대 지원 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신 3등급대(3.0~3.9) 수험생들은 입시에서 가장 심리적 압박이 큰 구간입니다. 인서울 상위권 대학의 교과 전형에서는 멀어진 듯 보이고, 그렇다고 지방 거점 대학으로만 눈을 돌리기엔 그동안의 노력이 아쉽게 느껴지기 때문입니다. 많은 학생이 이 시점에서 수시를 포기하고 '정시 올인'을 선언하지만, 이는 대입 전형의 다양성을 이해하지 못한 위험한 도박이 될 수 있습니다.

2027학년도 대입에서 3등급대의 핵심 전략은 '모호함의 탈피'와 '선택적 집중'입니다. 모든 과목을 다 잘하려 애쓰기보다, 내가 가진 단 하나의 강점을 대학이 거부할 수 없는 '확실한 무기'로 치환하는 과정이 필요합니다. 3등급이라는 숫자가 결코 여러분의 미래를 규정하게 두지 마십시오. 지금부터 3등급대를 위한 가장 실리적이고 파괴력 있는 역전 시나리오를 공개합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 3등급대 내부의 현실적 타겟팅과 전형 조합

3등급대 내에서도 0.1점 단위로 지원 가능한 대학의 지형도가 급격히 변합니다. 그룹별로 가장 승률이 높은 전형 조합을 분석합니다.

(1) 3.0~3.3등급 (수도권과 인서울의 경계선)

① 목표 대학은 가천대, 경기대, 명지대, 상명대, 광운대 및 인서울 하위권 학종.

② 전형 조합은 '학종 3회 + 약술형 논술 2회 + 교과 1회(하향)'

③ 이 구간은 '학생부 종합전형'에서 전공 적합성을 얼마나 증명하느냐가 관건입니다. 또한, 수도권 인기 대학의 약술형 논술에서 가장 높은 합격률을 보이는 '황금 구간'이기도 합니다.

(2) 3.4~3.6등급 (실리주의적 요충지)

① 목표 대학은 수원대, 용인대, 강남대, 을지대, 지역 거점 국립대(지거국) 하위 학과.

② 전형 조합은 '약술형 논술 3회 + 학종 2회 + 면접형 교과 1회'

③ 대학의 간판보다 '학과'와 '취업률'을 우선시해야 합니다. 간호, 보건, IT 등 전문성이 뚜렷한 학과를 타겟팅하여 실리를 챙기는 전략이 유효합니다.

(3) 3.7~3.9등급 (역전의 승부처)

① 목표 대학은 성결대, 한신대, 평택대 및 전문대 간판 학과(간호/보건/항공).

② 전형 조합은 '약술형 논술 4회 + 면접 위주 전형 2회'

③ 내신 반영 비율이 극히 낮거나, 면접으로 내신을 뒤집을 수 있는 대학을 집중 공략해야 합니다. 전문대 수시 1, 2차 모집을 적절히 활용하여 안정적인 합격권을 확보하는 지혜가 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 =2026년 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 답안지를 작성하고 있다.2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 약술형 논술

3등급대 수험생에게 가천대, 삼육대, 수원대 등에서 실시하는 약술형 논술은 신이 내린 기회와 같습니다.

(1) 내신의 무력화

대부분의 대학에서 내신 반영 비율을 줄이고 논술 성적을 70~100% 반영합니다. 3등급과 5등급의 점수 차이가 논술 문제 한두 문항으로 충분히 뒤집히기 때문에 사실상 '논술 고사' 한 판으로 승부가 갈립니다.

(2) 수능과의 시너지

기존의 까다로운 인문/수리 논술과 달리, EBS 수능 특강과 수능 완성을 기반으로 한 단답형·서술형 문제입니다. 수능 공부가 곧 논술 대비가 되므로 공부의 효율성이 극대화됩니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

◆ 학종의 반전

3등급대 학생의 학종 합격 키워드는 '전공 덕후'입니다. 대학은 이 구간의 학생들에게 전 과목 1등급의 완벽함을 기대하지 않습니다. 대신, 특정 분야에 미친 듯이 몰입한 흔적을 찾습니다. 국어나 사회 성적이 4등급이라도, 공학 지원자로서 수학과 물리만큼은 2등급대를 유지하며 세특에 심화 탐구 내용을 꽉 채우십시오. 실천적 기록의 예시로 "수학적 원리를 활용해 학교 식당의 대기 시간을 줄이는 알고리즘을 제안함" 혹은 "생명과학 시간의 탐구를 발전시켜 지역 사회 하천의 수질 오염도를 직접 측정하고 데이터화함."을 기억하십시오. 입학사정관은 숫자로 드러나지 않는 이 학생의 '현장 해결 능력'에 높은 점수를 부여합니다.

◆ 면접

3등급대 학생이 지원하는 많은 전형에는 면접이 포함되어 있습니다. 면접 비중이 30~50%인 전형은 사실상 '면접 전형'이라 불러도 무방합니다. 3등급대 학생들은 면접장에서 성적 때문에 위축되는 경우가 많습니다. 하지만 면접관은 여러분의 과거 성적이 아니라, 우리 대학에 와서 공부할 '의지'와 '태도'를 봅니다. 자신의 생기부에 기록된 활동 중 가장 애착이 가는 것을 정해, 그것이 자신을 어떻게 성장시켰는지 '기승전결'을 갖추어 말하는 연습을 하십시오.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2025년 3월 전국연합 학력평가가 실시된 26일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.03.26 photo@newspim.com

◆ 3등급대를 위한 3학년 1학기 '역전 가이드'

모든 과목을 다 잡으려다 모두 놓칩니다. 전공 관련 3~4과목에 에너지를 80% 투입하여 등급을 한 단계 끌어올리십시오. EBS 교재의 '완전 학습'으로 약술형 논술과 수능 최저학력기준을 동시에 잡는 유일한 길입니다. 수능 특강의 국어 지문과 수학 문항을 암기할 정도로 반복하십시오. 학생부 마감 전 '개별 세특' 확인해야 하는데, 담임 선생님과 교과 선생님을 찾아가 자신의 탐구 활동이 제대로 기록되었는지 정중하게 확인하고 보완하십시오. 수시 6장 카드 전략 수립으로 상향 2, 적정 2, 안정 2의 비율을 지키되, '안정'은 반드시 합격 가능한 대학으로 배치하십시오.

◆ 조언

3등급은 입시의 끝이 아닌 '새로운 도약대'입니다. 3등급대 수험생 여러분, 여러분의 성적표는 실패의 증거가 아니라, 여러분이 가진 무한한 잠재력 중 일부가 수치화된 것일 뿐입니다. 입시는 정답이 정해진 게임이 아니라, 자신에게 유리한 판을 찾아내는 '전략 싸움'입니다. 패배주의에 빠져 시간을 낭비하기보다, 오늘 제시한 약술형 논술, 전공 특화 학종, 면접 전형 등 자신만의 무기를 연마하십시오. 3등급이라는 파도는 여러분을 삼키는 장벽이 아니라, 더 넓은 세상으로 실어 나를 강력한 파도가 될 것입니다. 여러분의 드라마틱한 반전을 응원합니다.