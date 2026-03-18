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2026.03.18 (수)
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[거인의어깨 입시컨설팅] 효과적인 내신(교과성적) 관리 노하우

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2026학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신은 입시의 가장 정직한 지표이자 수시 합격의 '문조건(문 여는 조건)'입니다.

특히 의약학 및 수의대 입시에서 내신 1.0~1.3등급 구간은 실력 차이가 아니라 사실상 누가 더 실수를 하지 않느냐의 싸움입니다.

이 구간의 학생들은 이미 모든 개념을 숙지하고 있으므로, 합격의 향방은 '완결성'에서 결정됩니다. 단순 암기를 넘어선 '딥러닝(Deep Learning)' 기반의 체계적인 내신 관리법과 실전 대응력을 극대화하는 전략을 과목별로 더욱 심도 있게 파헤쳐 보겠습니다. 

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 상위 1%로 도약하는 과목별 초정밀 학습 로드맵

1. 수학 - '발상'의 원리화와 '오답'의 철학적 분석

(1) 사고의 설계

1등급 학생은 문제를 풀 때 연필을 먼저 들지 않습니다. 약 1분간 문제에 제시된 모든 조건(정의역, 계수의 범위, 특이점 등)을 해체하고, 이들을 유기적으로 연결할 수 있는 '최적의 개념'을 머릿속으로 시뮬레이션합니다.

(2) 발상 노트(Idea Note) 고도화

단순히 틀린 풀이를 적는 것은 하수입니다. 고수는 "이 조건을 보고 왜 이 개념을 떠올리지 못했는가?", "어떤 시각적 키워드가 이 공식의 결정적 힌트였는가?"를 집요하게 기록합니다.

(3) 다각도 접근법

한 문제를 최소 3가지 이상의 다른 방식(기하적 접근, 대수적 증명, 특수치 대입 등)으로 풀이하며 사고의 유연성을 기르십시오. 고난도 킬러 문항은 결국 '낯선 상황'을 '익숙한 개념'으로 치환하는 능력에서 승부가 갈립니다. 수학은 단순 '계산'이 아니라 '연결의 논리'임을 명심하십시오.

2. 과학 - '메커니즘의 시각화'와 '백지 인출'의 끝판왕

(1) 도식화의 마법

과학은 그림과 그래프의 해석이 70%입니다. 복잡한 생명 활동(전자 전달계, 호르몬 길항 작용)이나 화학 반응 경로를 텍스트로 외우지 말고 자신만의 '논리적 흐름도'로 그려보십시오. 구조를 이해하면 암기는 저절로 따라오는 부산물일 뿐입니다. 

(2) 극한의 백지 복습

공부가 끝난 후 아무것도 없는 종이에 해당 단원의 전체 구조를 재현해 보십시오. 단순 키워드가 아니라 수식의 유도 과정, 그래프의 미세한 변곡점이 갖는 의미, 예외적인 반응 조건 등을 하나도 빠짐없이 인출(Active Recall)할 수 있을 때까지 반복하십시오.

(3) 변별력 문항 사냥

교과서의 아주 작은 각주나 실험 데이터의 오차 범위까지 시험 문제로 출제됩니다. '설마 이런 게 나오겠어?' 싶은 지엽적인 부분까지 자신의 논리 속에 편입시키는 완벽주의가 1등급을 만듭니다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 종로학원이 17일 오후 세종대학교 대양홀에서 2024 수능 결과 및 정시합격점수 예측 설명회를 개최했다. 2023.11.17 leemario@newspim.com

3. 국어/영어 - '출제자(담당 교사)'의 뇌 구조 해킹과 완벽한 단권화

(1) 출제 메커니즘 분석

내신의 출제자는 학원 강사가 아닌 학교 선생님입니다. 선생님이 수업 중 유독 길게 강조한 어휘, 무심코 던진 예시, 별도 배포한 프린트물의 지엽적인 각주가 등급을 가르는 '한 문제'가 됩니다.

(2) 수업의 입체적 기록

수업 시간에 선생님이 강조한 어조, 눈빛, 반복 횟수를 체크하십시오. 내신 국어의 선지는 선생님의 평소 해석의 틀을 그대로 따릅니다.

(3) 구조적 단권화

교과서, 유인물, 부교재를 하나로 합친 '단권화' 작업은 1등급의 필수 요건입니다. 특히 영어는 문장 성분을 쪼개는 구조독해를 넘어, 지문의 변형 포인트(연결어, 순서 배열, 어법 변형)를 스스로 출제자의 입장에서 예측하며 공부해야 합니다. 지문을 '외우는' 것이 아니라 지문의 '논리 전개 방식'을 장악하십시오.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 시험 시작을 기다리고 있다. 2025.11.13 photo@newspim.com

◆ 수행평가

많은 학생들이 지필평가에 몰두하느라 수행평가에서 1~2점을 감점당합니다. 이는 전교 등급이 1에서 2로 밀려나는 가장 뼈아픈 원인입니다.

1. 감점 제로 전략

수행평가는 단순히 제출에 의의를 두지 마십시오. 교사가 제시한 평가 기준(루브릭)을 소름 돋을 정도로 완벽히 충족하는 것은 '학업 성실함'의 가장 강력한 증거입니다.

2. 진로와의 심화 연결

단순한 과제 수행을 넘어, 자신이 해당 과목에 대해 얼마나 깊이 있는 학술적 관심을 가지고 있는지를 보여주는 '작은 세특'으로 활용하십시오. 본인의 진로(수의학 등)와 연계된 최신 논문 자료나 학술 기사를 한 줄이라도 더해 가산점을 이끌어내십시오. 완벽한 수행평가는 지필에서의 실수를 만회해 줄 수 있는 가장 든든한 보험입니다.

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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