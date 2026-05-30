6·3 재보선 최종 사전투표율 24.12%...북구갑 25.57%·평택을 18.39%

AI 핵심 요약beta
- 중앙선거관리위원회가 30일 국회의원 재보궐선거 사전투표율이 24.12%였다고 밝혔다
- 전국 14개 지역에서 226만7121명 중 54만6757명이 사전투표에 참여했다
- 전북 군산·김제·부안을 사전투표율이 42.59%로 최고였고 대구 달성군은 17.56%로 최저였다
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전국 총 14곳서 진행...본투표 내달 3일 오전 6시~오후 6시
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거의 최종 사전투표율이 24.12%로 집계됐다.
30일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 29일부터 이틀간 오전 6시~오후 6시까지 전국 14곳에서 진행된 재보궐선거에서 총 유권자 226만7121명 중 54만6757명이 투표했다.
이번 재보선은 ▲부산 북구갑 ▲대구 달성군 ▲인천 연수갑 ▲인천 계양을 ▲광주 광산을 ▲울산 남구갑 ▲경기 평택을 ▲경기 안산갑 ▲경기 하남갑 ▲충남 공주·부여·청양 ▲충남 아산을 ▲전북 군산·김제·부안갑 ▲전북 군산·김제·부안을 ▲제주 서귀포 14곳에서 치러진다.
지역구별로 최종 사전투표율은 전북 군산·김제·부안을이 42.59%로 가장 높은 투표율을 기록했다.
이어 충남 공주·부여·청양 30.16%, 전북 군산·김제·부안갑 29.71% 순으로 높았다. 가장 낮은 투표율을 보인 곳은 17.56%의 대구 달성군이다.
하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보가 맞붙은 최대 격전지인 부산 북구갑은 25.57%다.
김용남 민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보, 황교안 자유와혁신 후보가 경쟁하는 경기 평택을은 18.39%다.
6·3 지방선거 본투표는 내달 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.
kimsh@newspim.com