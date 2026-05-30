[종합] 6·3 지방선거 최종 사전투표율 23.51%...역대 지선 최고치 기록

AI 핵심 요약beta
- 6·3 지방선거 사전투표가 30일 오후 6시 끝났다.
- 전국 최종 투표율은 23.51%로 역대 최고치를 기록했다.
- 본투표는 내달 3일 전국 1만4288곳에서 치러진다.
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전남 38.95%로 투표율 가장 높아...대구 18.65%로 최저
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 6·3 지방선거 사전투표가 30일 오후 6시 종료됐다. 전국 최종 투표율은 23.51%로 역대 지방선거 사전투표율 중 최고치를 기록했다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 둘째 날 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 1049만8411명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 최종 사전투표율은 2022년 8회 지방선거의 20.62%보다 2.89%포인트(p) 높다. 8회 지선은 오후 8시까지 사전투표가 진행돼 이번 지선에서는 상대적으로 짧은 투표 시간에도 투표 참여율이 더 높았다.
사전투표 첫날이었던 지난 29일 투표율은 11.6%로, 8회 지선 첫날 10.18%보다 1.42%p 높았다.
다만 지난 2024년 22대 총선 최종 투표율(31.28%)과 2025년 21대 대선 투표율(34.74%)에는 미치지 못했다.
지역별로 전국 17개 시·도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 38.95%를 기록했다. 이어 전북 35.05%, 광주 27.83%, 세종 27.67% 순이었다. 서울은 23.84%다.
사전투표율이 가장 낮은 곳은 대구로 유권자의 18.65%가 참여했다. 이어 경기 20.96%, 부산 21.29%, 인천 21.62% 순으로 낮았다.
6·3 지방선거 본투표는 내달 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표소 1만4288곳에서 치러진다.
kimsh@newspim.com