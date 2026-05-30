5월 마지막날 경북남부동해안 낮 최고 33도...온열질환 '주의'

AI 핵심 요약beta
- 대구·경북은 31일 낮 최고 33도까지 올랐다.
- 포항·경주 등 남부 동해안 무더위가 심했다.
- 기상청은 온열질환·시설물 피해 주의를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 5월 마지막 날인 31일 대구와 경북의 낮 최고 기온이 33도까지 치솟으면서 매우 덥겠다.
특히 포항과 경주 등 경북 남부 동해안을 중심으로 낮 최고 기온이 33도까지 오르면서 최고 체감 온도가 올라 무더위가 기승을 부리겠다.
기상청은 경상권을 중심으로 최고 체감 온도가 31℃ 안팎으로 올라 덥겠다며 온열 질환 발생 가능성이 높으니 노약자나 영유아는 야외 활동과 외출 자제, 식중독 예방을 위해 음식 관리에 철저를 기해줄 것을 당부했다.
또 야외 작업장에서는 시원한 물과 휴식 공간을 준비하고 축산 농가는 송풍과 분무 장치 가동해 축사 온도를 조절하고 농작업 시 물을 자주 마시고 통기성 좋은 작업복을 착용할 것을 주문했다.
또 동해안에 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.
대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 17도, 경북 문경·청송 13도, 안동·영주·영천 14도, 경주 16도, 포항 18도, 울진은 20도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 32도, 경북 봉화·울진 29도, 안동·구미 31도, 영천 32도, 포항·경주는 33도로 관측됐다.
nulcheon@newspim.com