'중국에 단검' 논란 선 긋기…안규백 장관 "한미 신뢰 견고, 전작권 준비 국제사회에 각인"

샹그릴라 대화 현장서 브런슨 발언 파장 진화…"헤그세스와 수시 소통"

美, 핵잠·전작권 전환 '긍정 평가'…"동맹 역량 상호 신뢰 깊어"

'3축 체계·AI 전력' 고도화 병행…호르무즈 기여 "현실적 방안 검토"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에 참석 중인 안규백 국방부 장관이 30일 '한국은 중국에 단검'이라는 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 발언 파문에 대해 "피트 헤그세스 미 국방장관과 현안이 있을 때마다 수시로 소통하고 있어 그런 문제는 크게 중요하지 않다"고 선을 그었다.

한미 국방 수뇌부 간 상시 소통과 신뢰를 강조하며, 특정 발언을 동맹 전반의 전략 인식과 분리해 관리하겠다는 의도를 분명히 한 것이다.

안 장관은 같은 날 헤그세스 장관이 본회의 연설에서 한국의 핵추진잠수함 확보 추진과 전시작전통제권(전작권) 전환 준비에 대해 긍정적으로 평가한 데 대해 "대단히 의미가 있다"며 ""동맹의 여러 역량과 능력에 대한 평가와 상호 우호적인 신뢰 관계가 매우 깊다"고 평가했다.

30일 오후(현지시각) 싱가포르에서 개최된 제23차 아시아안보회의 본회의에서 안규백 국방부장관이 '역내 안보 도전과 대한민국의 전략적 대응'을 주제로 연설하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.30 gomsi@newspim.com

그는 "우리가 체계적·안정적·능동적으로 전작권 전환을 일관되게 준비해 왔다는 것을 국제사회에 널리 알린 것 같다"고도 덧붙였다. 전작권 전환 준비, 한국형 3축 체계 구축, 미래 연합지휘구조 구상 등에 대한 미국의 공개 지원 메시지를 계기로, '한국 주도 방위' 구상이 국제적 공감을 얻고 있다는 점을 부각한 셈이다.

안 장관은 샹그릴라 대화 본회의 세션Ⅳ(초지역적 안보 위협 대응) 연설에서 글로벌 안보환경을 "냉전 이후 보편적 평화의 시대를 지나 지정학적 갈등이 상시화된 '균열의 시대'"라고 규정했다. 남중국해 갈등, 우크라이나 전쟁의 장기화와 함께 중동 정세 불안, 호르무즈 해협 봉쇄와 민간 선박 공격까지 거론하며 "자유로운 항행이 보장되던 해역마저 위협받고, 국제사회가 자국 우선주의를 새로운 흐름으로 받아들이고 있다"고 진단했다.

그는 전장 환경 변화에 대해서도 "보이지 않는 전쟁, 사람 없는 전쟁터"라는 표현을 쓰며, AI의 군사적 활용 본격화로 "AI가 전쟁의 판단 과정에 개입하고, 드론·로봇 사용이 일반화되면서 '감정 없는 전쟁' 양상이 나타나고 있다"고 경고했다. 사이버전·전자전 보편화로 전장의 지리적 경계가 사라지고, 우주·사이버 영역으로 확장된 다영역전의 필요성이 커지고 있다는 점도 역설했다.

대한민국이 직면한 직접적 위협에 대해 안 장관은 북한의 '적대적 두 국가론' 고착과 '핵·미사일 능력 지속 고도화'를 첫손에 꼽았다. 그는 "북한은 대한민국을 적대국으로 규정하며 한반도 긴장을 고조시키고 있다"며, 우크라이나 전쟁 지원을 매개로 한 북한·러시아 군사협력을 새로운 안보 리스크로 지목했다.

특히 북한이 러시아에 탄약과 무기를 제공하는 대가로 군사기술을 이전받아 재래식 전력을 현대화하고, 우크라이나 전장에서 드론 운용·전자기전·사이버전 실전 경험을 축적하고 있다는 점을 짚었다. 그는 "유럽의 전장이 북한 전력 증강에 기여하고, 북한 핵·미사일 능력 고도화가 인도·태평양 전체의 안보 불안을 유발하고 있다"며 "한반도와 국제 안보 상황이 상호 밀접하게 연계되면서 한반도 정세가 명실상부 글로벌 안보의 주요 변수로 작동하고 있다"고 강조했다.

안 장관은 이런 환경 속에서 대한민국의 전략적 대응 방향으로 3대 축을 제시했다. 첫째는 '동맹과 자강의 병행적 발전'으로, "굳건한 한미 연합방위태세를 유지하는 가운데 대한민국 주도의 한반도 방위를 위한 독자적 역량 강화를 적극 추진하겠다"고 밝혔다. 구체적으로 북한 핵·미사일 위협에 대응하는 한국형 3축 체계를 더욱 고도화하고, 미국과 확장억제 협력을 심화·발전시킨다는 구상이다.

또 "새로운 전장 패러다임에 대응하기 위해 AI 기반 감지·타격 체계, 유·무인 복합전투체계, 대드론 방어체계를 중심으로 '스마트 강군'을 육성하겠다"고 밝혔다. 사이버·우주 역량을 미래전 핵심 영역으로 지목하면서, 이 분야 전력도 지속 확충해 첨단 기술 기반 자강을 통해 한반도 방위에서 보다 주도적 역할을 수행하겠다고 했다.

둘째 축은 '다차원적 국제사회 협력'이다. 안 장관은 "오늘날 지정학적 갈등은 특정 국가에 국한된 문제가 아니라는 인식 아래 국제사회의 책임 있는 구성원으로서 역할을 확대하고 있다"고 말했다. 최근 호르무즈 해협 위기와 관련해 "주요 해상로에서 국제법에 기반한 자유로운 항행 보장을 매우 중요하게 인식하고 있다"며 "호르무즈 해협의 안전을 위한 여러 국제적 노력에 함께하고 있으며, 국내법 등을 고려한 현실적 기여방안도 적극 검토하고 있다"고 설명했다.

안 장관은 "인도·태평양 지역 내 다양한 다자협력 메커니즘에 적극 참여해 전략적 안보협력을 확대하고 있다"고 소개했다. 이어 "실전에서 검증된 기술력을 바탕으로 역내 주요국들과 상호호혜적 방산협력을 지속하고 있다"며, 완성된 무기체계 제공을 넘어 공동개발·공동생산·후속 군수지원까지 포괄하는 '고급형 방산협력'을 통해 우방국과 상호운용성을 강화, 초지역적 위협에 맞서는 공동 토대를 굳건히 하고 있다고 부연했다.

30일 오후(현지시각) 싱가포르에서 개최된 제23차 아시아안보회의 본회의에서 안규백 장관이 '역내 안보 도전과 대한민국의 전략적 대응'을 주제로 연설한 뒤 청중의 질문에 답변하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.05.30 gomsi@newspim.com

셋째 축은 "한반도 평화공존 정책"이다. 안 장관은 손자병법(孫子兵法) 모공편(謀攻篇)의 "백 번 싸워 백 번 이기는 것이 최선이 아니다, 싸우지 않고 적을 굴복시키는 것이 최선이다"는 구절을 인용하며, "대한민국은 한반도에서 '싸울 필요가 없는 평화'가 가장 확실한 안보라는 확고한 원칙을 구현해 나가겠다"고 밝혔다. 그는 "북한의 위협에 대응할 수 있는 강한 억제력을 유지하는 가운데 남북 간 대화를 통해 지속 가능한 평화공존 체제를 구축하는 '한반도 평화공존 정책'을 추진하겠다"고 거듭 강조했다.

맺음말에서 안 장관은 "오늘날 세계는 그 어느 때보다 긴밀히 연결돼 있고, 어느 국가도 홀로 안전할 수 없다"며 "준비된 억제력이 평화를 만들고, 연결된 연대가 위협을 막는다"고 말했다. 이어 "한국이 국제사회의 책임 있는 일원으로서 한반도 위기관리와 역내 협력·연대를 통해 평화와 안정이라는 인류 공동 목표를 함께 실현해 나가겠다"며, 9월 서울안보대화에서 보다 구체적이고 발전적인 협력 방안을 논의하자고 제안했다.

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