2026.03.05 (목)
[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 수의대 입시 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2026학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

수의과대학(수의대)은 이제 단순한 메디컬 계열의 대안이나 차선책이 아닙니다.

반려동물 양육 인구 1,500만 시대에 접어들며 반려동물 산업의 규모는 기하급수적으로 팽창했고, 이에 따라 임상 수의사의 사회적 지위와 경제적 가치는 과거와 비교할 수 없을 만큼 상승했습니다.

또한, 인수공통감염병의 확산 방지, 야생 동물 보존, 그리고 첨단 신약 개발 및 줄기세포 연구 분야에서 수의사들의 전문성이 절대적으로 강조되면서 최상위권 수험생들 사이에서 '독보적인 커리어'로 확고히 자리 잡았습니다.

2027학년도 수의대 입시는 의대 정원 확대라는 거대한 소용돌이 속에서도 수의학만의 특수한 전문성과 탄탄한 선호도로 인해 매우 높은 합격선을 유지할 것으로 보이며, 대학별 전형 요소에 따른 초정밀 지원 전략이 합격의 열쇠가 될 것입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 전국 10개 수의대의 입체적 분석과 대학별 합격 메커니즘

대한민국에는 서울대와 건국대(사립)를 필두로 강원대, 충북대, 충남대, 전북대, 전남대, 경북대, 경상국립대, 제주대 등 총 10개의 수의과대학이 존재합니다. 각 대학은 그 입지와 교육 인프라에 따라 선발 방식에서 뚜렷한 특징을 보입니다.

1. 건국대(서울)의 압도적 위상과 'KU자기추천' 전형의 심층 분석

유일한 서울 소재 사립 수의대인 건국대는 지리적 이점과 부속 동물병원의 최첨단 설비로 인해 입결 면에서 서울대 수의대와 사실상 차이가 없습니다. 특히 학생부종합전형인 'KU자기추천'은 수능 최저학력기준을 적용하지 않는다는 특징이 있습니다. 이는 수능에서 한두 문제 실수로 최저 충족이 불안할 수 있는 일반고 최상위권은 물론, 전문적인 교과 심화 활동을 수행한 특목고 및 자율고 학생들에게는 최적의 기회입니다.

2. 면접의 디테일과 평가 요소

건국대 면접은 단순히 생기부의 사실 여부를 확인하는 수준을 넘어섭니다. '수의학적 기초 소양'은 물론, '동물 실험의 윤리적 가이드라인', '길고양이 중성화 수술 정책에 대한 찬반 논리' 등 실제 사회적 쟁점에 대한 학생의 논리적 사고력을 평가합니다. 1단계 서류 통과자들의 점수가 종이 한 장 차이임을 고려할 때, 2단계 면접은 실질적인 합불을 결정짓는 가장 강력한 변별 기제가 됩니다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024학년도 대학수학능력시험 100일을 앞두고 8일 대치동 학원가도 분주해 지고 있다. 2023.08.08 leemario@newspim.com

3. 지방 거점 국립대(지거국)의 지역인재 전형 확대와 전략적 활용

정부의 지역 인재 육성 정책에 따라 지방 8개 국립대 수의대는 지역 인재 전형 선발 비중을 50~60% 이상으로 대폭 강화했습니다. 이는 해당 권역(강원, 충청, 전라, 경상, 제주) 고교 졸업생들에게는 매우 강력한 '합격 프리미엄'입니다. 일반 전형에 비해 내신 합격선이 소폭 낮게 형성되는 경향이 있어, 지역 거주 학생들은 이를 최우선 전략으로 삼아야 합니다.

4. 수능 최저의 문턱과 실질 경쟁률

국립대 수의대의 수능 최저 기준은 '3개 영역 등급 합 6~7' 수준으로 매우 엄격합니다. 특히 탐구 영역의 난이도에 따라 최저 충족 인원이 급감하는 현상이 매년 반복됩니다. 통계적으로 지원자의 약 40%만이 최저 기준을 통과하므로, 내신 1.5등급 학생이 최저를 맞춘다면 내신 1.1등급이지만 최저를 맞추지 못한 학생을 제치고 최종 합격하는 '실질적 역전'이 빈번하게 일어납니다. 따라서 국립대 지원자는 내신 관리와 더불어 수능 최저 확보에 사활을 걸어야 합니다.

2026학년도 대학수학능력시험. [사진=조은정 기자]

◆ 신학기 고3을 위한 'One Health' 기반 학생부 고도화 전략

3학년 1학기 생기부는 고교 3년 활동의 '화룡점정'이 되어야 합니다. 대학은 단순히 동물을 아끼는 학생이 아니라, 수의학적 문제를 과학적 방법론으로 해결할 준비가 된 인재를 원합니다.

1. 심화탐구 예시1 (생명과학/미생물학)

'인수공통감염병'의 전파 경로를 역학적으로 모델링해 보십시오. 단순히 바이러스의 종류를 조사하는 차원을 넘어, 미분방정식을 활용한 SIR 모델(감염 대상자-감염자-회복자 모델)을 통해 특정 환경에서의 감염병 확산 속도를 예측하고, 이를 방역 정책과 연결하여 제언하는 탐구는 수학과 생명과학을 넘나드는 최고의 융합 역량을 보여줍니다.

2. 심화탐구 예시2 (화학/약리학)

인체용 약물과 동물용 약물의 성분 차이 및 약동학적 특성을 조사하십시오. 종별 대사 효소(예: 고양이의 글루쿠론산 포합 결핍)의 유전적 차이가 약물 중독과 대사에 미치는 영향을 화학식과 함께 분석한 보고서는 전공 적합성 측면에서 입학사정관에게 매우 강렬한 인상을 남깁니다.

3. 신학기 마음가짐

3학년 1학기 내신은 전체 내신 평점의 가중치가 가장 높게 반영되는 대학이 많습니다. 수학 미적분과 탐구 전문 과목(생명과학II, 화학II 등)에서 절대적인 1등급을 사수해야 합니다. 수의학은 고도의 정밀함과 수리적 추론이 필수적인 응용과학임을 숫자로 증명하십시오.

