'경칩'지난 6일 대구·경북 '봄 재촉' 비·눈...큰 기온차 '건강 유의'

경북동해안 당분간 높은 너울...초속 15m 강풍 주의



[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 3월 첫 주말을 하루 앞둔 6일 대구와 경북권에 또 비나 눈이 올 것으로 예보됐다.

또 바람이 강하게 불고, 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠다. 경북 동해안에는 당분간 높은 너울이 지속되겠다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군 북면 신화리 마을 회화나무가 선사하는 눈꽃. 자료사진임. 2026.03.05 nulcheon@newspim.com

대구와 경북의 이날 기온은 2도~12도의 분포를 보이며 비교적 포근하겠다. 다만 기온 차가 크므로 건강관리에 유의해야 한다.

대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 6도, 경북 봉화 2도, 안동·문경·구미 4도, 영천·경주 5도, 울진·영덕 6도, 포항은 7도의 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 11도, 경북 봉화·영주 6도, 안동·상주·청송 8도, 울진·영천·경주 11도, 포항은 12도로 관측됐다.

기상청은 경북북부를 중심으로 6일 오후(12~18시)에 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다고 예보했다.

경북북동산지, 경북북부내륙과 울릉도·독도의 예상 적설량은 1cm 안팎으로 관측됐다.

또 대구·경북과 울릉도·독도의 예상 강수량은 5~10mm로 예측됐다.

대구·경북권을 포함한 전국 대부분 지역에서 6일 오후부터 이튿날인 7일 사이 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

또 당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.

기상청은 6일, 비 또는 눈이 그친 후 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 이튿날인 7일 아침 기온이 전날(6일)보다 5~10℃가량 큰 폭으로 떨어지겠고, 특히 경상권 내륙은 -5℃ 안팎에 들겠고 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다고 예고했다.

nulcheon@newspim.com