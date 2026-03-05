전체기사 최신뉴스 GAM
뉴욕증시 프리뷰, 중동 전쟁·유가 상승에 미 주가 선물 하락…"인플레 재점화 우려"

S&P500 선물 0.3%↓·WTI 76달러 돌파
연준 금리 인하 시점 9월로 밀릴 가능성↑

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁이 장기화하며 유가 상승과 인플레이션 재확산 우려가 커지자 5일(현지시간) 미국 주가지수 선물이 하락하며 숨 고르기에 들어갔다. 전날 기술주와 반도체 대형주의 반등으로 뉴욕증시가 상승 마감한 이후 투자자들이 지정학적 리스크와 에너지 가격 움직임을 재점검하는 모습이다.

미 동부시간 오전 9시 기준(한국 시간 오후 11시) S&P500 선물은 약 0.35% 하락했고 나스닥100 선물은 0.48% 내렸다. 다우존스 산업평균지수 선물도 약 328포인트(0.67%) 떨어졌다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

유가는 다시 상승했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 2~3% 올라 배럴당 76달러를 넘어섰고, 국제 기준유인 브렌트유 선물도 2% 이상 상승해 83달러를 웃돌았다. 시장에서는 중동 분쟁이 6일째 이어지면서 원유 공급 차질 가능성과 운송 비용 상승이 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 특히 전 세계 원유 공급의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협의 해상 운송이 장기간 차질을 빚을 경우 에너지와 물류 비용 상승이 불가피하다는 전망이 나온다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 페르시아만을 통과하는 선박에 위험 보험과 해군 호위를 제공할 준비가 돼 있다고 밝히면서 중동 석유·가스 공급 차질 우려는 일부 완화됐다. 피트 헤그세스 국방장관도 미국이 이란과의 충돌에서 "결정적으로 우위를 점하고 있다"며 추가 병력이 중동으로 이동하고 있다고 밝혔다.

시장에서는 유가 상승이 장기화될 경우 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 일정이 늦춰질 수 있다는 전망도 나오고 있다. 금융정보업체 LSEG 집계에 따르면 투자자들은 당초 7월로 예상했던 0.25%포인트 금리 인하 시점이 9월로 밀릴 가능성을 반영하기 시작했다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해서른 수석 시장 분석가는 "에너지 충격이 장기화될 경우 연준의 금리 인하 여지가 줄어들 수 있다"며 "이 같은 위험이 시장 가격에 빠르게 반영되고 있다"고 말했다.

[사진=로이터 뉴스핌] 호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다.

전날 뉴욕증시는 기술주 반등에 힘입어 상승했다. 다우지수는 3거래일 연속 하락 흐름을 끊었고 S&P500과 나스닥 종합지수도 견조한 상승세로 마감했다. 특히 2월 매도세의 직격탄을 맞았던 기술주와 반도체 대형주가 반등하면서 시장을 끌어올렸다. 이 영향으로 나스닥은 이번 주 낙폭을 대부분 만회하며 주간 기준 상승 마감 가능성도 거론되고 있다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 사비타 수브라마니안 미국 주식 및 퀀트 전략 책임자는 CNBC와의 인터뷰에서 "지정학적 충격이 발생한 상황에서 시장은 그것이 주식의 위험 프리미엄에 어떤 영향을 줄지 계속 평가하고 있다"며 "저금리 환경에서 혜택을 누렸던 일부 수혜주에서는 자금이 빠져나가는 흐름도 나타나고 있다"고 말했다.

개별 종목 가운데서는 ▲브로드컴(AVGO)이 인공지능(AI) 칩 매출이 내년 1000억 달러를 넘어설 것이라는 전망을 내놓으면서 프리마켓에서 약 5% 상승했다. 반면 반도체 업종은 엇갈린 흐름을 보여 ▲엔비디아(NVDA)는 약 0.6% 하락했고 ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 1.7% 상승했다. 에너지 기업 ▲셰니어 에너지(LNG)와 ▲발레로 에너지(VLO)는 유가 상승에 힘입어 소폭 상승했으며, 방산주 ▲RTX(RTX)와 ▲에어로바이런먼트(AVAV)도 각각 0.4%, 2.1% 올랐다.

여행 관련주는 에너지 가격 상승 부담에 약세를 보였다. ▲아메리칸 에어라인스 그룹(AAL)은 1.7% 하락했고 ▲크루즈 업체 카니발(CCL)은 0.5% 밀렸다. 

또 광고 기술 기업 ▲트레이드 데스크(TTD)는 오픈AI가 광고 판매 협력을 논의했다는 보도 이후 20% 넘게 급등했다.

거시 지표도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 고용 정보 업체인 '챌린저 그레이 앤드 크리스마스'에 따르면 미국 기업들이 2월 발표한 감원 규모는 4만8307명으로 집계됐다. 이는 전달보다 55% 감소한 것이며, 지난해 같은 달과 비교하면 72% 줄어든 수준이다.

다만 감원 가운데 기술 분야가 차지하는 비중은 크게 늘었다. 기술 업종 해고는 지난해 2월보다 51% 증가했으며, 인공지능(AI)이 전체 감원의 약 10%에 영향을 미친 것으로 분석됐다.

채용 계획도 전반적으로 위축된 모습이다. 기업들의 채용 계획은 1월의 낮은 수준에서 140% 증가했지만, 지난해 같은 달과 비교하면 여전히 63% 감소한 상태다.

이날 미 노동부가 별도로 발표한 지난주(2월 22~28일) 신규 실업수당 청구 건수는 21만3000건으로 집계돼 전주와 같은 수준을 유지했다. 이는 다우존스가 집계한 시장 예상치(21만5000건)를 소폭 밑도는 수치다. 다만 2주 이상 실업수당을 신청한 계속 실업수당 청구 건수는 2월 15~21일 기준 186만8000건으로 한 주 전보다 4만6000건 늘었다.

시장에서는 고용 둔화 가능성에 대한 경계심이 여전히 남아 있는 가운데, 투자자들은 6일 발표될 2월 미국 비농업 고용 보고서에 주목하고 있다. 다우존스 조사에 따르면 전문가들은 2월 비농업 고용이 5만명 증가하고 실업률은 4.3%로 낮아질 것으로 예상하고 있다.

한편 버크셔 해서웨이는 2024년 이후 처음으로 자사주 매입을 재개했다. 차기 최고경영자(CEO)로 지목된 그레그 아벨은 개인적으로 약 1500만 달러 규모의 버크셔 주식을 매입했다.

koinwon@newspim.com

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
