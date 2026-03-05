대신자산신탁, 잠실한신코아 재개발 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁은 서울 송파구 신천동 '잠실한신코아' 재개발 사업 추진을 위해 재개발추진준비위원회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.
이번 협약에 따라 대신자산신탁은 정비계획 수립을 비롯해 사업관리, 자금조달 전략 등 정비사업 전 과정에 걸쳐 지원할 예정이다. 대신자산신탁은 목동13단지 재건축사업과 상도15구역 등 정비사업을 수주한 바 있다.
잠실한신코아는 잠실역 인근에 위치해 있으며 대신자산신탁은 사업지의 교통 접근성과 생활 인프라 등을 근거로 사업 추진을 본격화한다는 계획을 제시했다.
김송규 대신자산신탁 대표는 "서울 중심지라는 입지적 강점과 우수한 교통·교육·생활 인프라를 갖춘 사업지인만큼 당사의 풍부한 정비사업 경험과 전문성을 바탕으로 잠실한신코아를 잠실을 대표하는 랜드마크로 만들겠다"며 "사업 전 과정에서 투명하고 책임 있는 관리로 토지등소유자의 분담금을 경감하고 최대의 사업이익으로 보답하겠다"고 말했다.
