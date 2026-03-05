가덕도신공항 부지조성공사 기본설계 착수…9일 현장설명회

입찰참가자격 사전심사 통과한 대우건설 컨소시엄 대상

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 국토교통부와 가덕도신공항건설공단은 오는 9일 가덕도신공항 부지조성공사 입찰참가자격 사전심사(조달청)를 통과한 대우건설 컨소시엄을 대상으로 현장설명회를 연다고 5일 밝혔다.

대항전망대에서 바라본 가덕도신공항 여객터미널 설치 예상 부지. [사진=뉴스핌DB]

이번 설명회는 부지조성공사 추진계획과 설계·시공·입찰 과정에서의 주요 유의사항을 공유하기 위해 마련됐다. 정부는 입찰안내서에 포함된 주요 내용과 사업 추진 방향을 설명하고, 참여 업체가 보유한 기술과 전문성을 바탕으로 안전한 공항 건설에 만전을 기해줄 것을 당부할 계획이다.

입찰안내서에 따르면 부지조성공사 기본설계는 현장설명회 개최일로부터 6개월(180일) 이내 완료해야 한다. 기본설계가 마무리되면 중앙건설기술심의위원회를 통한 설계 적정성 검증 절차를 거치게 된다. 이후 검증 결과를 반영해 연내 우선 시공분에 대한 착공을 추진할 방침이다.

정부는 사업 추진 과정에서 지역 협력을 강화하기 위해 부산시와 공단이 참여하는 '가덕도신공항 사업추진협의체'도 구성·운영할 계획이다. 협의체를 통해 인·허가, 보상 등 착공을 위한 제반 사항을 점검·관리하고 지역경제 활성화와 주민 지원 등 협력 과제도 함께 발굴한다는 구상이다.

또한 착공 이후에는 공사 현장의 안전과 품질을 정기적으로 점검하고 현장 여건 변화 등 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 현안에도 신속히 대응할 계획이다.

