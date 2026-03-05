박찬대 민주당 인천시장 후보 "유정복 시장과 일대일 구도 쉽지 않아"

인천 바이오 등 미래전략산업 육성 전략

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 지방선거 더불어민주당 인천시장 후보로 정해진 박찬대(인천 연수구갑·3선) 의원은 5일 이번 선거에 대해 유정복 시장과 일대일 구도에서 쉽지 않은 승부가 예상된다고 밝혔다.

민주당은 전날 박 의원을 인천시장 후보로 단수 공천했다.

박 의원은 이날 인천시청에서 기자들과 만나 "현재 인천시장 야당 후보는 유정복 시장밖에 보이지 않아 일대일 구도가 상식적인 예측"이라고 말했다.

그러면서 "(유 시장은)기초·광역단체장과 장관, 국회의원 등 많은 경험과 연륜을 갖췄고 선거에도 강한 분이어서 쉽지 않은 어려운 상대이다"고 했다.

더불어민주당 박찬대 의원

그는 인천시정과 관련, "(신생아) 1억 드림, 여객선 요금 인하, (신혼부부용) 천원주택 등은 기존 국민의힘 정치인들과 다른 시도여서 좋았다"고 평가했다.

하지만 "그러나 F1 유치나 '뉴홍콩시티' 프로젝트 등은 성과를 기대하기 어렵고 수도권매립지 사용 종료도 진전된 내용이 없다"고 지적했다.

박 의원은 "정부의 5극 3특 국가균형발전 전략에서 수도권에 있는 인천은 기존과 다른 해법이 필요하다"며 "(저의)회계법인 근무 등 민간 경험과 정치권 경험이 합쳐지면 창의적인 행정으로 발전할 수 있다"고 말했다.

그는 "인천의 미래전략산업으로 바이오, 인공지능(AI), 문화콘텐츠, 에너지 등을 육성하고 국민이 만들어준 이재명 정부와 함께 지방에서도 행정 혁신을 일으킬 수 있다"고 강조했다.

hjk01@newspim.com