피엔케이피부임상연구센타, 2025년 결산 현금배당 결정

보통주 1주당 50원, 최대주주 40원

배당총액 13억원, 다음달 17일 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피엔케이피부임상연구센타(P&K)는 2025년 결산을 기준으로 현금배당을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 배당은 보통주 1주당 일반주주 50원, 최대주주 및 특수관계인 40원으로 결정됐다. 배당금 총액은 약 13억원이며 시가배당률은 1.98% 수준이다. 배당 기준일은 지난해 12월 31일, 지급 예정일은 다음달 17일이다.

회사는 일반주주에게 더 높은 배당을 적용하는 차등배당 방식을 유지했다. 최대주주 및 특수관계인을 제외한 일반주주에게 높은 배당을 적용하는 구조로 주주환원 정책의 일환이다.

피엔케이피부임상연구센타 로고. [사진=피엔케이피부임상연구센타]

이번 배당 결정에는 정부가 추진 중인 '고배당기업 주식 배당소득 과세특례' 요건도 함께 고려됐다. 조세특례제한법 제104조의27 제1항 제3호 나목에 따르면 직전 사업연도 배당성향 25% 이상이면서 전전 사업연도 대비 이익배당금액이 10% 이상 증가할 경우 관련 세제 요건을 충족할 수 있다.

P&K는 피부 인체적용시험 전문 기업으로 화장품과 뷰티 디바이스, 건강기능식품 분야의 효능 및 안전성 검증 서비스를 제공한다. 최근 K-뷰티 시장에서 제품 효능과 안전성 검증 데이터 수요가 확대되는 흐름에 대응해 글로벌 규제 환경과 고객 목적에 맞춘 시험 프로토콜 설계와 데이터 분석 서비스를 강화하고 있다.

또 웨어러블 기기와 다이어트랩 등 스마트 헬스케어 영역으로 시험 적용 범위를 확대하고 글로벌 규제 대응 서비스 라인업을 강화하며 사업 기반을 넓히고 있다.

P&K 관계자는 "회사의 성장을 통해 창출된 성과를 주주와 보다 직접적으로 공유하기 위해 차등배당을 포함한 주주친화 정책을 지속하고 있다"며 "고배당기업 과세특례 등 제도 변화까지 고려해 주주의 실질 세후 수익률을 높일 수 있도록 노력하는 한편 앞으로도 본업 경쟁력 강화와 함께 다양한 주주가치 제고 방안을 폭넓게 검토해 투자자 신뢰를 높여가겠다"고 전했다.

