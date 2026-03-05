한투운용, ACE AI반도체포커스 명칭 'TOP3+'로 변경

순자산 3660억원, 연초 개인자금 520억원 유입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 기존 'ACE AI반도체포커스' 상장지수펀드(ETF)의 명칭을 'ACE AI반도체TOP3+ ETF'로 변경한다고 5일 밝혔다.
이번 명칭 변경은 ETF의 주요 투자 종목에 대한 직관성을 높이기 위한 조치다. 회사는 압축형 ETF 구조를 보다 명확하게 전달하기 위해 상품명을 변경했다고 설명했다.
ACE AI반도체TOP3+ ETF는 고대역폭메모리(HBM) 시장 성장의 수혜 기업에 투자하는 상품으로 ▲한미반도체 33.01% ▲삼성전자 24.74% ▲SK하이닉스 23.17% 등 3개 종목에 80% 이상 투자하는 구조를 갖고 있다. 특히 한미반도체 편입 비중은 국내 상장 ETF 가운데 가장 높은 수준이다.
HBM은 기존 메모리 대비 데이터 처리 속도가 높은 차세대 메모리로 AI 서버와 고성능 컴퓨팅 확산에 따라 수요 확대가 예상되는 분야다. SK하이닉스와 삼성전자는 글로벌 HBM 시장 점유율 상위 기업이며 한미반도체는 HBM 생산 공정에 사용되는 TC 본더 장비를 공급하고 있다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 전일 종가 기준 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 순자산은 3660억원이다. 연초 이후 개인 자금 약 520억원이 유입됐다.
성과 측면에서도 연초 이후 수익률은 49.82%로 국내 상장 소재·부품·장비 ETF 가운데 가장 높은 수준을 기록했다. 6개월 및 1년 수익률은 각각 162.14%, 208.41%로 집계됐다.
이 ETF의 실부담비용률은 0.38%로 국내 상장 소부장 ETF 가운데 낮은 수준이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "AI 수요에 대한 불확실성이 점차 해소되고 있으며 메모리 반도체는 재고 확보 경쟁 국면에 진입하고 있다"며 "피지컬AI, 자율주행 등 차세대 산업 확산에 따라 AI 반도체 수요는 구조적으로 확대될 것"이라고 말했다.
이어 "ACE AI반도체TOP3+ ETF는 AI 슈퍼사이클 국면에서 주요 종목에 집중 투자할 수 있는 상품"이라며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 대표 반도체 기업에 투자함으로써 장기 성장 수혜를 기대할 수 있다"고 덧붙였다.
