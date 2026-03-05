日 오키나와 인근 해역서 규모 5.2 지진 발생...국내 영향 없어

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 한국시간으로 5일 오후 7시 48분경 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 296km 해역에서 규모 5.2의 지진이 발생했다고 인도네시아 기상기후지구물리청(BMKG)이 밝혔다.
규모는 5.2로 분석됐으며, 진원의 깊이는 약 10km로 파악됐다.
기상청에 따르면 지진은 일본 남서 해역에서 발생했으며, 우리나라에서는 흔들림이 감지되지 않은 것으로 전해졌다.
