삼성전자 노조, 9일부터 쟁의 행위 찬반 투표…"5월 총파업 목표"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 삼성전자 노동조합이 5월 총파업을 목표로 오는 9일부터 쟁의 행위 찬반 투표에 들어간다.

5일삼성전자 노조 공동투쟁본부는 오는 9일부터 18일까지 쟁의 행위 찬반 투표를 실시해 이달 중순 쟁의권을 확보할 계획이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 오상훈 삼성그룹노조연대 의장이 30일 오후 서울 서초구 삼성전자빌딩 앞에서 열린 삼성그룹노동조합연대 투명하고 공정한 성과급 제도로의 개선을 촉구하는 기자회견에서 발언하고 있다.

투표에서 전체 조합원의 과반이 찬성해 쟁의권을 확보할 경우, 4월 전 조합원 집회를 열고 5월에는 총파업에 나서는 등 투쟁 수위를 높일 방침이다.

공동투쟁본부는 "5월 총파업을 목표로 쟁의 참여 인원을 지속적으로 확대하며 사측에 대한 압박 수위를 높여갈 계획"이라고 밝혔다.

공동투쟁본부는 지난해 11월 초기업노동조합 삼성전자지부, 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등과 함께 공동교섭단을 구성해 약 3개월간 사측과 임금 협상을 진행해 왔다.

그러나 성과급 상한 폐지 문제를 두고 노사 간 입장 차가 좁혀지지 않자 노조는 지난달 19일 교섭 결렬을 선언하고 중앙노동위원회에 조정을 신청했다.

중앙노동위원회는 지난 3일 열린 2차 조정 회의에서 조정 중지 결정을 내렸고, 노조는 공동교섭단을 공동투쟁본부로 전환하며 쟁의권 확보 절차에 돌입했다.

