사랑의열매, 고액기부자 600여명 개인정보 유출

정·재계 주요 인사, 연예인 다수 포함

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사랑의열매가 고액 기부자들의 개인정보가 포함된 결산 자료를 홈페이지에 게시했다가 뒤늦게 삭제한 것으로 확인됐다.

5일 사랑의열매에 따르면 최근 홈페이지에 게시된 2024년도 결산 자료에 2000만원 이상 고액 기부자 600여명의 실명과 주민등록번호가 가려지지 않은 채 포함됐다.

사랑의열매는 매년 공익법인 결산 서류를 공시하고 있지만, 이번에는 개인정보가 마스킹 처리되지 않은 자료가 잘못 올라간 것으로 전해졌다. 해당 명단에는 정·재계 주요 인사와 연예인 등도 다수 포함된 것으로 알려졌다.

사랑의열매 측은 지난 4일 저녁 개인정보 유출 사실을 인지한 뒤 해당 파일을 삭제했다.

사랑의열매는 신속대응팀을 구성해 6일까지 피해자들에게 유출 사실을 통지하고, 개인정보보호위원회 등 관계 기관에도 신고할 계획이다.

사랑의열매 관계자는 "신고서를 작성해 내일 신고할 예정이며, 유출된 분들께 사과를 전할 계획"이라며 "조직 차원에서 가능한 모든 조치를 취하고 있다"고 밝혔다.

개인정보보호법 시행령에 따르면 개인정보 처리자가 개인정보 유출 사실을 인지할 경우 72시간 이내에 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관계 기관에 신고해야 한다.

