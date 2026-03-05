[베트남 증시] 큰 변동성 보이며 하락...부동산株가 낙폭 제한

VN 지수(호찌민증권거래소) 1808.51(-9.76, -0.54%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 257.59(-0.26, -0.1%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 5일 베트남 증시는 하락했다. 호찌민 VN지수는 0.54% 내린 1808.51포인트, 하노이 HNX지수는 0.1% 하락한 257.59포인트로 거래를 마쳤다.

베트남 증시는 다른 아시아 증시처럼 상당한 변동성을 보였다. 오전 거래 마감 때까지 상승세를 이어가다가 오후 거래에서 반락해 하락세를 굳혔다고 비엣 스톡은 전했다.

대형주에 집중된 매도 압력으로 인해 벤치마크 지수가 하락했다. VN30 지수 구성 종목 중 대다수가 손실을 기록했다.

업종별로 살펴보면, 다수 업종이 오후 거래에서 급락했다. 은행, 철강, 증권 부문에서 매도 압력이 가중되었고, 이들 부문에 대한 외국인 매도세도 두드러졌다.

부동산은 이날 유일하게 플러스 수익률을 기록한 업종이다. 특히 VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM(Vinhomes JSC), VPL(Vinpearl) 등 빈그룹 계열 종목이 상승하면서 지수 낙폭을 제한했다.

전문가들은 베트남 중앙은행(SBV)의 부동산을 포함한 고위험 분야에 대한 신용 통제 방침이 부동산 섹터에 영향을 미칠 것으로 전망한다.

베트남 플러스가 인용한 베트남 건설부 보고서에 따르면, 지난해 부동산 신용 잔액은 1분기 약 156조 동에서 연말 약 200조 동으로 증가하며 약 28%의 성장률을 기록했다.

이러한 수치는 전체 신용 성장률에 비해 압도적으로 높은 수준으로, 시스템적 리스크 우려가 제기되고 있다.

이와 더불어 시행령 제357호에 따라 3월 1일부터 시행되고 있는 부동산 전자 식별 코드(ID) 부여 규정은 장기적으로는 시장의 투명성을 높일 것으로 기대되지만 단기적으로는 시장 유동성에 영향을 줄 수 있을 것으로 분석된다.

특히 지난해 거래의 75% 이상이 다주택자로부터 발생했으며, 그중 약 10%가 단기 금융 레버리지를 활용했다는 점이 변수로 작용할 수 있다는 지적이다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 5일 추이

전반적인 유동성은 높은 수준을 유지했다. 베트남 플러스에 따르면, 이날 시장 전체 거래액은 35조 90억 동(약 1조 9675억 원)에 달한 것으로 나타났다.

외국인 매도세는 더욱 강화됐다. 매도는 6조 5000억 동에 육박한 반면, 매수는 약 3조 3000억 동에 그치며 약 3조 2000억 동의 순매도를 기록했다.

특히 FPT(FPT Corporation)에 외국인 매도세(약 5730억 동)가 집중됐고, HPG(Hoa Phat Group), VHM, SSI(SSI Securities Corporation) 등도 수천억 동 규모의 외국인 순매도를 기록했다.

베트남 고무산업그룹(GVR) 산하 기업으로, 전통적인 농업 기반의 원자재 관련주로 꼽히는 HRC(Hoa Binh Rubber JSC)가 특징주로 언급됐다.

비엣 스톡에 따르면, HRC 주가는 2월 초부터 상승세를 보였고, 최근 12거래일 동안 10번에 걸쳐 상한가를 기록했다.

5일 기준, HRC 주가는 주당 6만 3300동까지 오르면서 한 달 만에 두 배로 올랐다고 매체는 덧붙였다.

HRC는 2월 24일부터 3월 2일까지 이어진 일련의 주가 상승에 대해 "이러한 긍정적인 움직임은 주로 주식 시장의 수급 요인에 기인한 것이고, 회사는 주가에 직접적인 영향을 미치지 않았다"며 "현재 회사의 모든 생산 및 사업 활동은 정상적이고 안정적으로 진행되고 있다"고 밝혔다.

HRC는 작년 전년 동기 대비 14% 증가한 2441억 4000만 동의 순매출을 달성했고, 세후 순이익은 전년 동기 대비 43% 감소한 351억 동을 기록했다.

