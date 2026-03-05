KB증권, 美 COMEX 은 선물 ETN 4종 동시 상장

환노출형·Solactive 지수 기초

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 미국 상품거래소 은 선물 가격을 기초로 한 상장지수증권(ETN) 4종을 오는 6일 한국거래소에 상장한다.

5일 KB증권은 ▲KB 은 선물 ETN ▲KB 레버리지 은 선물 ETN ▲KB 인버스 은 선물 ETN ▲KB 인버스 2X 은 선물 ETN 4종을 신규 상장한다고 밝혔다.

4종은 각각 +1배·+2배·-1배·-2배로 은 선물 일간 수익률을 추종하는 구조다. 기초지수는 Solactive Silver Total Return 시리즈를 사용하며 모두 환노출형으로 원·달러 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받는다.

KB증권 여의도 본사. [사진=KB증권]

연 보수는 KB 은 선물 ETN과 KB 인버스 은 선물 ETN이 연 0.60%, KB 레버리지 은 선물 ETN과 KB 인버스 2X 은 선물 ETN이 연 0.80%로 차등 적용된다. 만기는 KB 은 선물·KB 레버리지 은 선물·KB 인버스 은 선물 ETN 3종이 5년(2031년 2월 24일), KB 인버스 2X 은 선물 ETN은 3년(2029년 2월 21일)이다.

김병구 KB증권 패시브영업본부장은 "은은 안전자산이면서 동시에 산업금속이라는 이중적 투자 매력을 갖춘 자산"이라며 "투자자들이 글로벌 원자재 시장에 보다 편리하게 접근하고 다양한 시장 환경에 대응할 수 있도록 관련 상품을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

