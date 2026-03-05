뉴욕증시 개장 전 특징주...트레이드데스크·옥타·버크셔↑ VS 리게티컴퓨팅·차지포인트·시에나↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 기업 실적 발표와 개별 기업 뉴스가 이어지면서 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다.

실적이 시장 기대를 웃돌거나 긍정적인 전망이 제시된 기업들은 상승한 반면, 실적 가이던스가 기대에 못 미친 기업들은 하락세를 보였다.

트레이드 데스크의 플랫폼 [사진=업체 제공]

▷ 상승 종목

◆ 트레이드 데스크(TTD)

광고 기술 기업 트레이드 데스크는 오픈AI가 광고 판매를 위해 회사와 초기 협의를 진행했다는 보도가 나오면서 주가가 약 19% 급등했다. 해당 보도는 IT 전문 매체 더 인포메이션(The Information)이 전했다.

◆ 브로드컴(AVGO)

반도체 기업 브로드컴은 회계연도 1분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 약 6.4% 상승했다. 매출은 전년 대비 29% 증가했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 2.05달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치 2.03달러를 웃돌았다. 매출도 193억1000만달러로 예상치 191억8000만달러를 상회했다. 회사가 제시한 이번 분기 매출 전망 역시 시장 전망을 넘어섰다.

◆ 옥타(OKTA)

아이덴티티 보안 업체 옥타는 4분기 실적이 월가 예상치를 웃돌면서 주가가 약 1.5% 상승했다. 회사는 조정 EPS 90센트와 매출 7억6100만달러를 기록해 LSEG 기준 시장 예상치인 EPS 85센트와 매출 7억4900만달러를 모두 상회했다.

◆ 비바 시스템즈(VEEV)

클라우드 솔루션 기업 비바 시스템즈는 4분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 주가가 약 10% 상승했다. 조정 EPS는 2.06달러로 LSEG 기준 시장 예상치 1.93달러를 상회했다. 매출도 8억3600만달러로 시장 예상치 8억1100만달러를 웃돌았다.

◆ 아스테라 랩스(ALAB)

반도체 업체 아스테라 랩스는 투자은행 루프 캐피털이 목표 주가 상승 가능성을 제시하면서 3% 이상 상승했다. 루프 캐피털은 "아스테라 랩스가 GPU, 트레이니엄, TPU 등 다양한 차세대 인공지능(AI) 반도체 플랫폼 전반에서 핵심 기술적 문제를 해결할 기회를 가지고 있다"고 평가했다.

◆ 벌링턴 스토어스(BURL)

소매업체 벌링턴 스토어스는 4분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 주가가 약 7% 상승했다. 회사는 이번 분기와 연간 실적 가이던스도 대체로 시장 예상치와 비슷한 수준으로 제시했으며, 향후 전망에는 추가 상승 여지가 있다고 밝혔다.

◆ 버크셔 해서웨이(BRK.B)

버크셔 해서웨이는 2024년 이후 처음으로 자사주 매입을 재개했다고 밝히면서 클래스B 주가가 1% 이상 상승했다. 또 그레그 아벨 최고경영자(CEO)는 약 1500만달러 규모의 회사 주식을 직접 매입했다고 공개했다.

▷ 하락 종목

◆ 비제이스 홀세일 클럽(BJ)

창고형 할인점 비제이스 홀세일 클럽은 연간 실적 전망이 시장 기대에 못 미치면서 주가가 약 4.5% 하락했다. 회사는 조정 EPS를 4.40~4.60달러로 제시했는데 이는 팩트셋 기준 시장 예상치 4.66달러보다 낮은 수준이다. 다만 4분기 실적 자체는 시장 기대를 웃돌았다.

◆ 차지포인트(CHPT)

전기차 충전소 업체 차지포인트는 1분기 매출 전망이 시장 예상치를 밑돌면서 주가가 약 2% 하락했다. 회사는 매출을 9000만~1억달러로 제시했는데 이는 팩트셋 기준 시장 예상치 1억450만달러보다 낮다.

◆ 스텁허브(STUB)

티켓 재판매 플랫폼 스텁허브는 4분기 매출이 시장 기대에 못 미치면서 주가가 약 15% 급락했다. 회사의 4분기 매출은 4억4900만달러로 LSEG 예상치 4억8400만달러에 미치지 못했다. 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 6270만달러로 시장 전망과 비슷한 수준이었다.

◆ 리게티 컴퓨팅(RGTI)

양자컴퓨팅 기업 리게티 컴퓨팅은 약 4% 하락했다. 회사의 조정 주당 손실은 3센트로 팩트셋 예상치와 동일했지만 매출은 190만달러로 예상치 230만달러를 밑돌았다.

◆ 아메리칸 이글(AEO)

의류 소매업체 아메리칸 이글은 약 3% 하락했다. 회사는 4분기 매출과 실적이 시장 기대를 웃돌았지만 주가는 약세를 보였다.

◆ 시에나(CIEN)

네트워크 장비 업체 시에나는 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았음에도 주가가 약 4% 하락했다. 이 회사 주가는 인공지능(AI) 데이터센터 수요 기대에 힘입어 지난 1년 동안 350% 이상 급등한 상태다.

◆ 징둥닷컴(JD)

중국 전자상거래 기업 징둥닷컴의 미국 상장 주식은 약 1% 하락했다. 회사는 약 4년 만에 처음으로 분기 순손실을 기록했다. 매출은 전년 대비 1.5% 증가한 3523억위안을 기록했지만, 분기 순손실은 27억위안으로 집계됐다.

