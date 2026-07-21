한국타이어, 무인소방로봇에 비공기입 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 21일 현대로템 무인소방로봇에
- 비공기입 타이어 아이플렉스를 공급했다
- 아이플렉스는 이중 아치 구조로 험로와 고하중에
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 한국타이어앤테크놀로지가 현대로템과 협력해 개발한 무인소방로봇에 비공기입 타이어 '아이플렉스'를 공급한다.
이 무인소방로봇은 현대로템의 다목적 무인차량 'HR-셰르파'를 기반으로 65mm 고성능 방수포, 시야개선 카메라, 자체 분무 장치, 원격 조작 기능 등을 탑재했다. 지하 주차장이나 물류창고 등 소방력 투입이 어려운 화재 현장에 투입된다.
한국타이어는 약 5년간 공동 개발을 거쳐 고위험 화재 현장에 최적화된 타이어를 선보였다. 무인소방로봇의 고하중 구조와 험로 주행 환경을 고려해 '이중 아치' 구조를 적용했다. 외측 아치 구조로 오프로드 노면의 불규칙한 충격을 흡수하고, 내측 아치 구조로 차량 구동부의 진동을 완화한다. 이를 연결하는 힌지 구조가 안정적인 주행 성능을 뒷받침한다.
별도 공기압 관리가 필요 없는 비공기입 구조로 공기 손실이나 펑크 우려 없이 안정적인 기동성을 유지할 수 있다.
아이플렉스를 장착한 무인소방로봇은 현재 중앙 119구조본부 산하 수도권·영남 119특수구조대와 경기 화성소방서, 충남 소방본부에 각 1대씩 배치돼 운영 중이다. 지난 1월 충북 음성군 공장 화재와 최근 대전 대덕구 산업단지 화재 등 재난 현장에서 활용됐다.
한국타이어는 2010년부터 정부 연구 과제를 통해 비공기입 타이어 기술을 개발해왔다. 아이플렉스는 2022년 'CES 2022'에서 처음 공개됐으며, 같은 해 '대한민국방위산업전 2022'에서 현대로템의 군사 작전용 다목적 무인차량에 장착됐다.
chanw@newspim.com