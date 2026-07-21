통합위, 부산서 '경상권 현장형 국민대화' 개최… 청년 일자리·자산 격차 해소 논의

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부산서 세대분야 국민대화

이석연 위원장, 2030세대와 자산격차·일자리 토론

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 21일 부산항국제전시컨벤션센터에서 '세대분야 현장형 국민대화'를 열고 지역 청년들의 목소리를 수렴했다.

중부권(대전), 전라권(전주)에 이어 세 번째로 열린 이번 행사에는 부산과 인근 지역 2030세대 청년 60여 명이 참석했다. 참가자들은 '청년의 내일을 위한 대화(일자리, 고용)의 시작: 격차를 넘어 기회로'를 주제로 현안을 논의했다.

21일 부산시 부산항국제전시컨벤션센터에서 국민통합위원회 주재로 열린 '세대분야 현장형 국민대화'에서 이석연 국민통합위원장이 참석자들과 대화하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이석연 국민통합위원장은 개회사에서 "이번 토론회는 일방적으로 정책을 알리는 보여주기식 행사가 아니다"라며 "정책 주체로서 청년의 목소리가 담길 수 있도록 대안과 쓴소리를 스스럼없이 들려달라"고 당부했다. 이 위원장은 토론회에 앞서 세대젠더갈등해소 분과위원, 부산시 관계자 등과 간담회를 진행하며 지역 청년 현안을 점검하기도 했다.

이날 행사에서는 구조적 관점의 청년 문제와 지역 맞춤형 대안을 다룬 발제가 이어졌다.

첫 번째 발제자로 나선 고동현 경제·인문사회연구회 연구위원은 청년 자산 격차와 일자리 위기를 부동산, 노동시장, AI 기술 전환이 복합 작용한 구조적 문제로 진단했다. 고 연구위원은 해법으로 ▲청년 기본 자산 및 금융기본권 보장 ▲노동시장 이중구조 개선 ▲돌봄·데이터 기반 일자리 창출 등을 제안했다.

이석연 국민통합위원장이 21일 부산시 부산항국제전시컨벤션센터에서 국민통합위원회 주재로 열린 '세대분야 현장형 국민대화'에서 개회사를 하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이어 손헌일 부산연구원 책임연구위원은 부울경 청년 유출의 핵심 원인을 '일자리의 질'로 짚었다. 손 연구위원은 청년의 지역 정주를 도울 방안으로 실질임금 보전, 중소기업 체질 개선, 로컬크리에이터 육성 등 5대 영역 정책을 제시하고, 영남권 첨단산업 투자를 양질의 일자리 창출로 연결해야 한다고 제언했다.

발제 이후 참석자들은 3시간 동안 청년 자산과 일자리 문제를 두고 토론을 펼쳤다. 오전에는 통합위와 서민금융진흥원이 함께 사전 신청자를 대상으로 1대 1 맞춤형 '재무상담' 프로그램을 운영해 참석자들의 호응을 얻었다.

통합위는 오는28일 수원 경기도의회에서 수도권 토론회를 개최한 뒤, 최종 종합 토론회를 거쳐 심층 정책 제안 과제를 발표할 예정이다.

the13ook@newspim.com