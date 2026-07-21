[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...저가 매수 속 일제 반등

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 21일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 최근 급락했던 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 업종 전반이 반등했다.

아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)와 반에크 반도체 ETF(SMH)가 나란히 상승한 가운데, 엔비디아(NVDA)의 네비우스(NBIS) 지분 투자 소식과 대만 반도체 제조(TSMC)의 내년 가격 인상 전망이 투자심리를 끌어올렸다.

시장에서는 이번 주 발표될 알파벳(GOOGL)과 인텔(INTC) 등 주요 기술기업들의 실적이 인공지능(AI) 투자 확대가 지속될지를 가늠할 핵심 분수령이 될 것으로 보고 있다. 최근 반도체주의 조정이 과도했다는 인식 속에 저가 매수세가 유입되고 있지만, 높은 밸류에이션과 AI 투자 회수 속도에 대한 우려는 여전히 남아 있다는 분석이다.

TSMC 로고 [사진=블룸버그]

◆ 반도체주 일제히 반등…TSMC·AI 관련주 강세

이날 개장 전 거래에서 반도체 종목들은 대부분 상승했다.

▲아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 4% 이상, ▲반에크 반도체 ETF(SMH)는 3% 이상 올랐다.

▲마벨 테크놀로지(MRVL)와 ▲마이크론 테크놀로지(MU), ▲아스테라 랩스(ALAB)는 각각 약 6% 상승했고 ▲인텔(INTC)은 5% 이상 강세를 나타냈다.

▲대만 반도체 제조(TSM)는 닛케이아시아가 내년 반도체 위탁생산 가격을 최대 10% 인상할 계획이라고 보도한 뒤 3% 이상 상승했다.

AI 인프라 관련 종목도 강세를 보였다.

▲네비우스 그룹(NBIS)은 엔비디아가 지분 9.3%를 보유하고 있다고 공시한 뒤 6% 이상 급등했다. 엔비디아는 AI 클라우드 생태계 확대 기대 속에 투자심리가 개선됐다.

◆ AI 투자 지속성 시험대…"실적이 반등 이어갈 핵심 변수"

시장에서는 최근 반도체주의 급락이 AI 수요 둔화보다는 과열됐던 투자심리의 정상화 과정이라는 평가가 나온다.

필라델피아 반도체지수(SOX)는 최근 사상 최고치 대비 20% 넘게 하락하며 약세장에 진입했지만, 올해 들어서는 여전히 60% 이상 상승한 상태다.

투자자들은 이번 주 발표될 알파벳과 인텔의 실적을 통해 AI 투자 확대가 이어질지, 대규모 설비투자가 실제 수익성으로 연결되고 있는지를 확인할 것으로 보인다.

마크 헤펠레 UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 최고투자책임자(CIO)는 기업 이익 증가가 여전히 주식시장의 핵심 동력이라며 지정학적 긴장과 유가 상승이 근원 인플레이션에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다.

시장에서는 단기 반등에도 AI 투자 회수 속도와 높은 밸류에이션에 대한 부담은 여전한 만큼, 이번 실적 시즌의 가이던스가 반도체주의 단기 방향을 결정할 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com