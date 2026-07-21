"갤럭시로 물든 런던"...언팩 D-1, 도심 곳곳서 존재감 드러낸 삼성전자

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 영국 런던에서 갤럭시 언팩 2026을 열고 폴더블·워치·스마트글래스를 공개한다.
- 런던 피카딜리 광장과 이층버스·도로 전광판 등 도심 전역에 갤럭시 언팩 광고를 집중 노출해 행사 분위기를 끌어올렸다.
- 폴드8·플립8·폴드8 울트라와 갤럭시 워치9·갤럭시 글래스를 앞세워 AI 기반 프리미엄 모바일·웨어러블 생태계 확대에 나선다.
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빨간 이층버스도 갤럭시로 래핑…행사 하루 전부터 분위기 달궈
폴더블 신제품·스마트워치·스마트글래스 공개 앞두고 기대감 고조
[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 차세대 폴더블 스마트폰 공개 행사 '갤럭시 언팩 2026'를 하루 앞둔 영국 런던은 도시 곳곳이 '갤럭시'로 물들어 있었다. 세계적인 관광 명소인 피카딜리 광장부터 상징적인 빨간 이층버스, 주요 도로변 디지털 전광판까지 언팩을 알리는 광고가 이어지며 행사 열기를 끌어올렸다. 삼성전자는 오는 22일(현지시간) 언팩에서 폴더블 신제품과 스마트워치, 스마트글래스 등 AI 기반 신제품을 공개하며 하반기 글로벌 모바일 시장 공략에 나선다.
언팩을 하루 앞둔 21일(현지시간) 찾은 런던 피카딜리 광장은 이미 '갤럭시 언팩' 분위기로 물들어 있었다. 런던을 대표하는 랜드마크이자 세계 각국 관광객이 가장 많이 찾는 명소인 이곳의 초대형 전광판에서는 삼성의 갤럭시 언팩 광고가 연이어 송출됐다. 세계 각국에서 모인 관광객과 출퇴근길 시민들은 걸음을 멈추고 대형 전광판에 시선을 보내며 사진을 찍었다.
런던 곳곳에 삼성전자의 언팩 마케팅은 이어졌다. 런던 도심을 누비는 상징적인 빨간 이층버스에는 신제품 공개를 예고하는 문구와 행사 일정이 담긴 광고가 부착됐다. 초대장을 연상시키는 디자인은 새로운 폴더블 제품의 등장을 암시했다. 도심 곳곳을 이동하는 버스는 시민과 관광객에게 언팩 소식을 전하는 이동형 광고판 역할을 했다.
주요 도로변의 대형 디지털 전광판에서도 갤럭시 언팩 광고를 쉽게 찾아볼 수 있었다. 삼성전자는 구체적인 제품 모습을 드러내기보다 행사 일정과 생중계 정보를 간결하게 강조하며 호기심을 자극했다. 피카딜리 광장의 초대형 전광판부터 이층버스와 도로변 광고판까지, 런던 시민들의 일상적인 동선 전반에 언팩 메시지를 노출하며 행사 분위기를 끌어올리는 모습이었다.
도심 곳곳에서 분위기를 끌어올린 삼성은 이번 언팩에서 AI를 앞세운 차세대 모바일 생태계 청사진을 공개한다. 삼성전자는 기존 갤럭시 Z 폴드8과 갤럭시 Z 플립8에 더해 프리미엄 모델인 갤럭시 Z 폴드8 울트라를 처음 공개하며 폴더블 라인업을 한층 세분화할 전망이다.
폴드8은 화면비를 개선해 사용성을 높이고, 울트라 모델은 8인치 디스플레이와 2억 화소 카메라 등을 앞세워 프리미엄 수요를 겨냥한다. 여기에 화면 주름을 줄이고 내구성을 강화한 '플렉스 티타늄' 디스플레이 기술과 최신 운영체제(OS)인 원 UI 9도 처음 적용될 것으로 알려졌다.
삼성전자는 하드웨어 경쟁력을 넘어 '갤럭시 AI'를 중심으로 한 AI 생태계 확대에도 초점을 맞출 것으로 보인다. 새롭게 공개될 갤럭시 워치9 시리즈에는 건강관리와 운동 분석 기능이 강화되고, AI 기반 개인 맞춤형 헬스케어 서비스도 한층 고도화될 전망이다.
또 다른 관심사는 삼성전자가 구글과 공동 개발 중인 안드로이드 기반 스마트글래스 '갤럭시 글래스'다. 업계에서는 이번 언팩에서 제품의 구체적인 사양과 출시 일정이 공개될 가능성에 무게를 싣고 있다. 스마트폰 없이도 AI 비서와 음성 대화, 실시간 번역, 길 안내, 정보 검색 등을 지원하는 차세대 AI 디바이스로 기대를 모으는 가운데, 메타가 주도하고 있는 글로벌 스마트글래스 시장에서 삼성과 구글 연합이 어떤 경쟁력을 보여줄지도 주요 관전 포인트다.
syu@newspim.com