코카콜라 2년 만에 가격 인상…편의점 음료 평균 7.2% 오른다

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강이 8월 1일 코카콜라 등 편의점가를 평균 7.2% 인상했다
- 코카콜라·스프라이트·환타·파워에이드 캔·페트가 100~300원 올랐다
- 국제유가·환율·원부자재 상승으로 원가 부담 커졌다고 밝혔다
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코카콜라 캔 2200원·파워에이드 1.5ℓ 3800원으로 인상
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코카콜라음료가 다음 달부터 편의점에 공급하는 코카콜라와 스프라이트, 환타 등 일부 음료 가격을 평균 7.2% 인상한다. 코카콜라 제품 가격을 올리는 것은 2024년 9월 이후 약 2년 만이다.
21일 LG생활건강은 오는 8월 1일부터 코카콜라 일부 품목의 출고가를 100~300원 올린다고 밝혔다. 이에 따라 편의점 소비자가 기준 코카콜라와 코카콜라 제로 350㎖ 캔은 각각 2100원에서 2200원으로 4.8% 인상된다.
스프라이트 350㎖ 캔은 1900원에서 2000원으로 5.3%, 환타 350㎖ 캔은 1700원에서 1800원으로 5.9% 오른다. 파워에이드 600㎖ 페트는 2400원에서 2600원으로 8.3%, 1.5ℓ 제품은 3500원에서 3800원으로 8.6% 인상된다.
회사 측은 중동 전쟁에 따른 국제유가와 환율 상승, 알루미늄과 포장재 등 원부자재 가격 인상으로 원가 부담이 커졌다고 설명했다. 코카콜라음료 관계자는 "소비자 물가 부담을 최소화하기 위해 관계부처와 협의해 인상률과 대상 품목을 최소화했다"고 말했다.
mkyo@newspim.com