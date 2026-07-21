네비우스, 엔비디아 투자 확대에 프리마켓서 주가 7% 상승

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20억달러 투자 이어 전략적 협력 확대

메타도 최대 270억달러 장기 계약

12개월간 주가 250% 뛰며 AI 인프라 수혜주 부상

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 엔비디아(NVDA)가 유럽 인공지능(AI) 클라우드 기업 네비우스(NBIS)의 지분 9.3%를 보유하고 있다고 공시하면서 네비우스의 주가가 21일(현지시간) 개장 전 거래에서 7% 가까이 급등했다.

AI 인프라 투자 경쟁이 가속화되는 가운데 엔비디아가 유망 AI 기업에 대한 전략적 투자를 확대하고 있다는 평가가 나온다.

암스테르담에 본사를 둔 네비우스는 AI 연산 서비스를 제공하는 유럽의 대표적인 '네오클라우드(neocloud)' 기업으로 꼽힌다. 대규모 AI 인프라 투자가 이어지는 가운데 올해 주요 글로벌 기술기업들과 잇달아 계약을 체결하며 빠르게 성장하고 있다.

네비우스 그룹 로고 [사진=업체 제공]

◆ 20억달러 투자 이어 전략적 협력 확대

네비우스는 AI 열풍의 대표적인 수혜 기업 중 하나다. 최근 12개월 동안 주가가 약 250% 급등했으며, 이날 기준 시가총액은 약 460억달러를 기록했다.

엔비디아는 앞서 네비우스에 20억달러를 투자하기로 발표했다. 양사는 이번 협력을 통해 AI 인프라 구축과 GPU 클러스터 운영, 추론(Inference), AI 팩토리 설계 및 운영 지원 분야에서 협력할 예정이다.

특히 메타(META)는 지난 3월 네비우스의 AI 인프라를 활용하기 위해 최대 270억달러를 투입하는 장기 계약을 체결했다.

시장에서는 엔비디아가 AI 생태계 전반에 대한 투자 범위를 확대하고 있다는 점에도 주목하고 있다.

엔비디아는 지난 3월 오픈AI가 발표한 1100억달러 규모 투자 유치에 300억달러를 출자했으며, 2월에는 앤스로픽의 300억달러 규모 자금 조달에도 참여했다.

◆ 12개월간 주가 250% 뛰며 AI 인프라 수혜주 부상

월가의 평가도 개선되고 있다.

프리덤 캐피털 마켓츠는 이날 네비우스에 대한 투자 의견을 '매수(Buy)'로 상향 조정했다.

이에 앞서 네비우스는 실제 구축된 GPU 인프라와 투자적격등급 고객과의 장기 계약에서 발생하는 현금흐름을 담보로 7억7500만달러 규모의 첫 선순위 담보부 대출을 조달했다고 발표했다.

프리덤 캐피털 마켓츠는 이번 자금 조달이 향후 사업 확장과 AI 인프라 투자에 긍정적인 촉매가 될 것으로 평가했다.

koinwon@newspim.com