대구 방촌동 상가 식당서 화재...인명피해 없어

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 21일 오후 2시 28분쯤 대구시 동구 방촌동의 한 상가 식당에서 화재가 발생해 발화 17분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
'식당에서 불이 났다'는 신고를 받은 대구소방은 진화 인력 52명과 장비 19대를 급파해 발화 17분 만인 이날 오후 2시 45분쯤 진화했다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 21일 오후 2시 28분쯤 대구시 동구 방촌동의 한 상가 식당에서 화재가 발생해 발화 17분 만에 진화됐다. 다행히 인명피해는 없었다.
'식당에서 불이 났다'는 신고를 받은 대구소방은 진화 인력 52명과 장비 19대를 급파해 발화 17분 만인 이날 오후 2시 45분쯤 진화했다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
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