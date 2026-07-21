한국 전·현직 외교관 전원 개인정보 유출...최대 1만건 추정

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국립외교원 교육시스템 10개월 동안 '무방비'

재외공관의 정보·국방 부처 직원 정보도 유출

"북한, 중국 해커 조직 소행 가능성 배제 안 해"

유출 파악 5개월 뒤 공개...늑장 대응·은폐 논란

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외부 해킹으로 한국의 외교관 전원의 개인 정보가 유출된 것으로 추정되는 사상 초유의 사태가 발생했다.

외교부는 21일 미상의 공격자가 외교부 산하 국립외교원의 온라인 교육 시스템 서버를 장악해 외교부 전체 직원과 퇴직자, 타 중앙부처에서 재외공관으로 파견된 직원들 정보 등 최대 1만 건의 정보가 유출된 것으로 보인다고 밝혔다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

서버 공격자는 지난해 4~5월 서버를 장악한 뒤 지난 2월까지 접속한 것으로 드러났다. 이 시스템에는 외교부 본부 직원, 재외공관 공무원 및 행정 직원과 주재관 등에 관한 내용이 저장된 것으로 파악됐다. 또 직원들의 이름, 아이디, 이메일, 암호화된 비밀번호, 직책, 소속 부서 정보 등도 포함된 것으로 알려졌다.

이번 정보 유출로 전체 외교관 명단과 재외 공관 근무자 현황뿐 아니라 재외공관에 근무하는 국가정보원 요원과 국방부 무관 등 정보·보안·국방 등 부처 직원들의 개인 정보도 유출됐을 가능성이 크다.

외교부 당국자는 공격자의 접속 횟수에 대해 "수시로 이뤄졌다"고 말했다. 이 당국자는 또 "주민등록번호·휴대전화번호·주소 등과 같은 민감 개인정보는 (해당 서버에) 없었다"면서 "일부 중복 인원이 있을 수도 있다"고 설명했다.

이 당국자는 이어 "교육시스템에 저장된 전체 데이터가 유출됐다고 확언하기는 어렵고 최대치로 상정한 유출 규모는 1만 건"이라며 "국가안보와 무관하지 않은 상황으로 인식하고 있다"고 말했다.

정부는 이번 사건이 북한이나 중국 해킹 조직의 소행일 가능성을 고려하고 있다. 외교부 당국자는 "현재까지 주체를 단정할 만한 기술적 분석은 부족한 상태"라며 "여타 국가 등 배후의 해킹 조직을 포함해서 모든 가능성을 배제하지 않고 있다"고 말했다.

공격당한 국립외교원 온라인 교육 시스템은 코로나19로 대면 교육이 어려웠던 2022년에 만들어졌다. 현재 해당 시스템은 차단된 상태로 관계 당국의 조사가 진행 중이다.

외교부는 "소프트웨어 제조사도 당시 인지하지 못했던 미공개 보안 취약점(제로데이 취약점)을 악용해 접속한 후 정상적인 소프트웨어 권한을 이용했기 때문에 일반적인 방법으로는 탐지가 어려웠다"면서 "해당 시점에는 이를 보완하기 위한 보안 업데이트가 제공되지 않아 대응에 한계가 있었다"고 밝혔다.

외교부는 10개월 동안 신상 정보가 새어나가고 있다는 사실을 인지하지 못한 데다 지난 2월 유출 정황을 처음 파악했을때 이를 공개하지 않아 늑장 대응과 은폐 논란을 빚고 있다.

외교부 당국자는 시스템을 차단한 뒤 5개월이나 지난 시점에 유출 사실을 공개하고 유출 대상자에게 이를 통보한 이유에 대해 "해당 시스템과 기관이 국가안보와 무관하지 않기 때문에 그런 고려를 했다고 전해 들었다"고 말했다.

opento@newspim.com