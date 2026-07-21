국민의힘, 국회 상임위 복귀 결정…23일 7개 상임위원장 선출

의총서 원 구성 합의 추인…정점식 "특검은 추천 절차만 합의"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 21일 의원총회에서 국회 상임위원회 복귀를 추인했다. 여야가 논의 중인 참정권 침해 특검법과 관련해서는 특별검사 추천 절차에만 합의했으며, 수사 대상과 범위, 수사기관은 추가 협의를 이어가기로 했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 이날 의총 직후 기자들과 만나 "법제사법위원회를 일방적으로 가져간 민주당의 행태에는 여전히 수긍하지 못하고 강한 거부 의사를 표명하면서도 상임위 복귀를 추인했다"며 "오늘부터 우리 당은 상임위에 들어간다"고 밝혔다.

정 원내대표는 "민주당과 합의한 대로 목요일 오전 상임위원장 당내 선거를 하고 오후에는 본회의가 진행될 예정"이라고 말했다. 국민의힘 몫으로 남은 7개 상임위원장 선출 절차를 오는 23일 마무리하겠다는 방침이다. 남은 7개 상임위는 교육위·외교통일위·산업통상자원중소벤처기업위·보건복지위·국토교통위·정보위·성평등가족위다.

여야가 논의한 특검법에 대해서는 합의 범위가 추천 절차에 한정됐다고 거듭 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 21일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.21 mironj19@newspim.com

정 원내대표는 "오늘 민주당과 합의한 것은 특검의 추천 절차에 대한 것"이라며 "수사 대상과 범위, 수사기관에 대해서는 추가 협의하기로 했다"고 설명했다.

이어 "일부 언론에서 특검에 완전히 합의한 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있는 표현을 쓰고 있다"며 "분명히 합의한 것은 특검 추천 절차뿐이고, 수사 대상과 기관은 추후 협의하기로 했다는 점이 합의서에도 명기돼 있다"고 말했다.

의총에서는 특검 추천 방식 자체에 대한 이견보다 향후 협상에서 다뤄질 수사 대상과 범위를 놓고 의견이 집중된 것으로 전해졌다.

정 원내대표는 "추천권과 관련해 이견이 있었던 것은 아니다"라며 "의원들이 수사 범위와 대상에 대해 많은 말씀을 했고, 여야 협의 과정에서 이를 참고해 당의 입장을 반드시 관철해 달라는 주문이 있었다"고 전했다.

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