민병덕 "홈플러스 사태, 분명한 경영 실패…제3자 관리 주체가 참여해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정무위, 홈플러스 피해 당사자들과 간담회 개최

"회생에 필요한 건 전문적인 경영 주체"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 을지로위원장을 맡고 있는 민병덕 의원은 홈플러스 사태에 대해 "자산 매각에 치중하는 동안 상품과 매장, 물류 경쟁력을 잃은 분명한 경영 실패"라고 비판했다.

민 의원은 21일 자신의 페이스북을 통해 국회 정무위원회가 홈플러스 피해 당사자들과 간담회를 열고 정상화 방안을 논의했다고 밝혔다. 간담회에는 권대영 금융위원회 부위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석했다.

민병덕 더불어민주당 을지로위원장이 9일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 홈플러스 회생을 위한 국민연금공단 이사장 간담회에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

민 의원은 "회생에 필요한 것은 자산을 더 잘 팔 사람이 아니라 독립적이고 전문적인 경영 주체"라며 "유암코와 같은 제3자 관리 주체의 참여를 요구해 온 이유"라고 강조했다.

유암코(UAMCO)는 국내 최대 규모의 부실채권(NPL) 투자회사로 신한, 국민, 하나, 기업, 우리, 농협은행이 출자해 글로벌 금융위기 시기인 지난 2009년 은행권 부실채권 처리를 위해 설립한 투자회사다.

이어 민 의원은 홈플러스의 경영 악화 원인을 두고 "MBK파트너스가 2015년 7조2000억원에 인수할 당시 국내 2위 대형마트였지만 현재 계속기업가치가 2조원대로 하락했다"며 "코로나19와 온라인 시장 성장만으로는 설명할 수 없다"고 지적했다.

특히 금융감독원 제재심에서 직무정지 3개월 조치를 받은 김광일 MBK 부회장이 여전히 홈플러스 공동관리인이자 대표이사를 맡고 있는 점을 문제 삼으며 "회사를 이 지경까지 만든 대주주 측 인사가 관리인을 계속 맡는 것이 타당하냐"고 비판했다.

민 의원은 코스트코와 다이소를 사례로 들며 각각 자체브랜드, 대용량·회원제, 초저가 전략 등으로 오프라인 경쟁력을 유지한 반면, 홈플러스는 자산 매각 중심 전략으로 본원적 경쟁력을 약화시켰다고 평가했다.

아울러 "국민의 한 번의 장보기가 협력업체와 노동자, 입점업체, 배송기사, 지역상권을 포함한 30만 명의 삶을 지키는 힘이 된다"며 소비자들의 이용을 호소했다.

민 의원은 "국회 정무위원이자 더불어민주당 을지로위원장으로서 이 시간을 자산 매각과 책임 회피에 허비하지 않겠다"며 "홈플러스를 반드시 살려내겠다"고 밝혔다.

seo00@newspim.com