제천~영월 고속도로 착공…중부 내륙 '동서 연결축' 뚫린다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1조9975억 투입, 2032년 완공 목표…물류·관광 지형 재편 기대

[제천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 제천과 강원 영월을 잇는 동서 간 핵심 교통축이 마침내 첫 삽을 떴다.

산악 지형에 가로막혀 오랫동안 단절돼 있던 중부 내륙 동서 교통망이 국가 주도로 연결되면서 물류 흐름과 관광 동선 전반에 구조적 변화가 예고되고 있다.

제천~영월 고속도로 착공식. [사진=충북도] 2026.07.21 baek3413@newspim.com

'국가 균형 발전'이라는 정책적 명분으로 추진된 사업인 만큼 향후 파급 효과에도 관심이 쏠린다.

충북도는 21일 강원특별자치도 영월 스포츠파크 실내체육관에서 '제천~영월 고속도로 건설공사' 착공식을 개최했다고 밝혔다.

행사에는 신용한 충북지사와 우상호 강원지사를 비롯해 국토교통부, 한국도로공사 관계자, 지역 국회의원, 주민 등이 참석해 착공을 축하했다.

이 고속도로는 제천시 금성면에서 영월군 영월읍까지 총연장 29.9km 구간을 4차로로 연결하는 사업이다.

총사업비는 1조9975억 원이 투입되며 2032년 준공이 목표다.

구간에는 동제천, 어상천(무인 하이패스), 단양 구인사, 남영월 등 4개 나들목(IC)이 신설된다.

이 도로가 개통되면 중부 내륙 교통 지형은 크게 달라질 전망이다.

향후 영월~삼척 구간까지 연결될 경우 충북 내륙에서 동해안까지 직결되는 동서 고속도로망이 완성된다.

제천에서 삼척까지 이동 시간은 기존 약 2시간에서 75분 수준으로 단축될 것으로 예상된다.

이에 따라 물류 효율성 개선은 물론 단양·제천·영월을 잇는 관광 벨트 활성화도 기대된다.

내륙 관광지와 동해안이 하나의 생활·관광권으로 묶이면서 지역 경제에도 적잖은 파급 효과가 미칠 것이란 분석이다.

21일 신용한 충북지사가 제천~영월 고속도로 착공식에서 축사를 하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.21 baek3413@newspim.com

신용한 충북지사는 "경제성 논리를 넘어 국가 균형 발전이라는 정책적 가치로 추진된 상징적 사업"이라며 "나들목 연계 도로망과 주변 인프라 확충을 통해 지역 경제 효과를 극대화하겠다"고 밝혔다.

한편 제천~영월에 이어 영월~삼척 구간까지 순차적으로 완공될 경우 평택에서 삼척을 잇는 동서 6축 고속도로망이 구축된다.

이는 국가 물류 경쟁력 제고와 동서 간 생활권 통합을 촉진하는 핵심 인프라로 자리 잡을 전망이다.

baek3413@newspim.com