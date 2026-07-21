QR 찍으면 복약정보 한눈에…한미약품, 의약품 설명서 디지털화

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 21일 5개 주사제에 QR코드 기반 e-라벨을 도입했다
- 소비자는 QR코드로 글자 확대·검색 기능 포함 최신 의약품 정보를 확인할 수 있게 됐다
- PDF 저장·출력 기능으로 비디지털 이용자도 배려하며 허가 변경 시 비용·종이 낭비를 줄일 계획이다
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허가사항 실시간 반영하고 종이 사용 절감…적용 품목 확대 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한미약품이 작은 글씨로 빽빽하게 인쇄된 종이 의약품 첨부문서를 QR코드 기반의 전자라벨로 전환한다. 소비자는 스마트폰 등 인터넷이 연결된 기기를 통해 최신 의약품 정보를 보다 편리하게 확인할 수 있게 된다.
21일 한미약품은 유박탐주사750㎎과 트리악손주사2g, 한미세포탁심나트륨주사2g 등 총 5개 품목에 'e-라벨' 서비스를 도입했다고 밝혔다. 제품 포장에 삽입된 QR코드를 스캔하면 효능·효과와 용법·용량, 사용상 주의사항 등을 확인할 수 있다.
e-라벨에는 글자 크기를 4단계로 조절하는 기능과 키워드 검색 기능을 적용했다. 원료약품 분량과 성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항 등 주요 정보는 상단 탭으로 구분해 원하는 내용을 빠르게 찾을 수 있도록 했다.
디지털 이용이 익숙하지 않은 사용자를 위해 공식 첨부문서를 PDF로 저장하거나 출력하는 기능도 제공한다. 허가사항이 변경될 때 기존 인쇄물을 폐기하고 다시 제작해야 했던 비효율을 줄이고 종이 사용량을 낮추는 효과도 기대된다.
한미약품은 식품의약품안전처와 협의해 e-라벨 적용 품목을 단계적으로 확대하고 자사 홈페이지 제품 페이지에도 관련 기능을 추가할 계획이다. 회사 관계자는 "디지털 기반 정보 제공 체계를 지속적으로 고도화해 사용자 편의성과 정보 접근성을 높이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com