'5·18 참상' 세계 알린 패트릭 쇼벨, 전남광주 1호 명예시민 위촉

AI 핵심 요약beta
- 5·18민주화운동기록관은 23일 패트릭 쇼벨에 전남광주통합특별시 1호 명예시민증을 수여했다
- 쇼벨은 1980년 5월 광주 참상을 촬영해 세계에 알린 프리랜서 사진 기자였다
- 그는 5·18 현장을 담은 사진 635점을 조건 없이 기증해 역사적 사료로 평가받고 있다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 1980년 5월 광주의 참상을 세계에 알린 프랑스 출신 기자 '패트릭 쇼벨'이 전남광주통합특별시 1호 명예시민이 된다.
5·18민주화운동기록관은 오는 23일 기록관 다목적강당에서 '세계에 알린 오월, 다시 광주로'를 주제로 기념 행사를 열고 명예시민증을 수여한다고 21일 밝혔다.
패트릭 쇼벨은 1980년 5월 광주에 잠입해 계엄군의 폭압 장면을 카메라에 찍어 국제 사회에 실상을 널리 알린 프리랜서 사진 기자다.
그는 최근 기록관에 자신이 보관해 온 사진 635점을 아무런 조건 없이 기증했다.
그 자료는 국가폭력의 실체와 항쟁의 현장을 생생히 증언하는 역사적 사료로 평가된다. 5·18 당시의 구체적 정황과 희생의 흔적을 되새기게 하는 소중한 자산으로서 높은 가치를 지닌다.
5월 27일 최후의 항전지였던 전남도청에서 끝까지 남아 싸우다 산화한 시민군 대변인 윤상원 열사의 마지막 장면도 담겨 있다.
쇼벨은 "돌이켜보면 5·18 광주는 제 인생에서 가장 역사적인 현장이었다"며 "이 사진은 제 사진이 아니라 광주시민의 사진이다. 역사의 한 부분에 참여하고 기억을 지키는 길을 보여주는 이 자료를 공유할 수 있어 영광이다"고 기증 소회를 밝혔다.
bless4ya@newspim.com