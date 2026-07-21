임진강 필승교 수위 10.15ｍ로 상승…긴급구조체계 가동

AI 핵심 요약beta
- 북한 황강댐 방류로 21일 필승교 수위가 10.15ｍ를 넘자 소방청이 대응에 나섰다.
- 소방청은 중앙긴급구조통제단을 가동하고 구조대원 28명과 장비 13대를 배치했다.
- 중대본도 관계기관 회의를 열고 침수 우려와 주민대피 준비를 점검했다.
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소방력 선제 배치…침수 우려 지역 예찰 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 북한 황강댐 방류와 집중호우 영향으로 임진강 최북단 필승교 수위가 10ｍ를 넘어서자 소방청이 중앙긴급구조통제단을 가동하고 인력과 장비를 선제적으로 배치했다.
한강홍수통제소에 따르면 21일 오후 6시 40분 기준 필승교 수위는 10.15ｍ로, 접경지역 위기 대응 관심 단계 기준인 7.50ｍ를 크게 넘어섰다.
최용철 소방청장 직무대행은 임진강 주변과 하천·저지대 등 피해 우려 지역의 예찰을 강화하고 가용 소방력을 미리 배치하라고 지시했다.
이에 수도권·영남·호남·충청강원 등 4개 권역의 119특수구조대원 28명과 장비 13대가 투입됐다. 서산119화학구조센터의 대용량 포방사 시스템 1세트와 운용인력 7명도 동원됐다.
최 직무대행은 "중앙재난안전대책본부 등 관계기관과 기상 상황, 주민대피 준비, 소방력 운용 현황을 실시간으로 공유하며 범정부 대응체계를 유지해 달라"고 주문했다.
앞서 이날 낮 12시 37분 필승교 수위가 8.95ｍ를 넘자 윤호중 중앙재난안전대책본부장은 관계기관에 상황관리와 주민대피 준비를 철저히 하라고 지시했다.
중대본은 오후 1시 20분 관계기관 대책회의를 열고 황강댐 방류량 증가에 따른 예상 침수구역과 주민대피 준비 상황 등을 점검했다.
gkdud9387@newspim.com