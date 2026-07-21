李주재 '부동산 토론회', 유튜버·공인중개사·맘카폐 참석…서울시는 빠져

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23일 오전 10시부터 100분

사전 의견수렴 결과 발표

전문가 발제·자유토론 진행

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 오는 23일 이재명 대통령 주재로 열리는 부동산 정책 국민 대토론회에 부동산 학계 전문가와 공인중개사, 유튜버, 맘카페 운영진 등 140명이 참석하는 것으로 확정됐다. 관심을 모았던 서울시 측은 참석 대상에서 빠졌다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 31회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.07.21 [사진=청와대]

◆서울·경기·인천·세종 지자체별 공인중개사 참석

청와대는 21일 부동산 토론회 참석자 명단을 공개했다. 정부에서는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장이 참석한다.

학계에서는 진미윤 명지대 부동산대학원 주임교수와 강성훈 한양대 정책학과 교수, 진창하 한양대 경제학부 교수가 나온다. 전문가로는 김영도 금융연구원 선임연구위원과 오종현 한국조세재정연구원 조세연구본부장, 윤지해 부동산114 리서치랩장이 자리한다.

업계에서는 김성은 대한주택 건설협회 중앙회장과 이진 한국디벨로퍼협회 정책연구실장, 조항신 금융투자협회 본부장이 참석한다.

서울·경기·인천·세종 등 지방자치단체별 공인중개사도 명단에 포함됐다. 장미영 부동산114 OK공인중개사 사무소 대표, 이혜원 미스터홈즈 성동금호센터 공인중개사 사무소 대표, 김희준 세기 공인중개사 사무소 대표가 참석한다.

부동산 유튜버와 맘카페 운영진 중에서는 최영민(유튜브 '재테크 읽어주는 파일럿' 운영)·채상욱(유튜브 '채부심' 운영), 권기헌 도시개발연구소 이사가 초청받았다.

시민단체에서는 김현동 참여연대 조세재정개혁센터 실행위원과 최하은 민달팽이유니온, 조정흔 경제정의실천시민연합 토지주택위원장이 참석한다.

김윤덕 국토교통부 장관이 지난 7월 14일 '국민 주거 안정을 위한 주택공급 확대 방안 경청토론회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진=국토교통부]

◆진미윤 '공급' 김영도 '금융' 강성훈 '세제' 발제

토론회는 23일 오전 10시부터 11시40분까지 100분간 진행된다. 안귀령 청와대 부대변인이 사회를 맡고 이 대통령 모두발언을 시작으로 사전 의견수렴 결과 발표와 전문가 발제, 자유토론, 대통령 마무리 발언 순으로 이어진다.

전문가 발제는 진미윤 교수가 공급을 주제로 발표하고 김영도 선임연구위원이 금융 분야, 강성훈 교수가 세제 분야 발표를 맡았다.

일단 청와대가 공개한 참석자 명단에 서울시 관계자는 빠져 있다. 부동산 정책의 집행 과정에서 서울시가 공급 정책을 구체화하고 인허가를 담당하는 실행 주체 역할을 한다는 것을 고려하면 서울시의 불참은 아쉬운 대목이다.

서울시는 정부에 토론회 참석을 희망한다는 의사를 전했지만 회신을 받지 못한 것으로 확인됐다. 서울시는 정식 초청이 없더라도 관람석에라도 참석하겠다는 계획이다.

서울시는 앞서 지난 14~16일 열린 정부 부처 부동산 토론회에도 방청객으로 참석해 서울시 건의사항을 전달했다.

the13ook@newspim.com