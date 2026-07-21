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2026.07.21 (화)
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[코인 시황] 비트코인 2주 만에 최고가…ETF 자금 유입·반도체주 반등에 랠리 재개

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 21일 현물 ETF 자금 유입과 아시아 반도체주 반등에 힘입어 2주 만에 최고치를 기록했다.
  • 미국 현물 비트코인·이더리움 ETF에 자금이 재유입되는 가운데 시장은 28~29일 연준 회의와 빅테크 실적을 최대 변수로 보고 있다.
  • 헤지펀드들은 미국 기술주 비중을 10년 만에 최대 폭으로 줄이는 한편, XRP는 1.13달러 돌파 시도 속에서 단기 20% 추가 상승과 하락 채널 저항·지지선 공방이 예상된다고 분석했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헤지펀드는 美 기술주 10년 만에 최대 매도
연준 회의·빅테크 실적이 다음 분수령
XRP 1.13달러 돌파 시도…기술적으론 최대 20% 추가 상승 가능성

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국 현물 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입과 아시아 반도체주 반등에 힘입어 21일 2주 만에 최고치를 기록했다.

반면 헤지펀드들은 미국 기술주를 10년 만에 가장 빠른 속도로 매도하며 위험자산 노출을 줄이고 있어 시장은 미국 연방준비제도(Fed·연준) 회의와 대형 기술기업 실적 발표를 다음 분수령으로 주목하고 있다.

이날 비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 오후 7시 20분 기준으로는 24시간 전에 비해 3.23% 오른 6만6326달러로 2주 만의 최고치를 기록했다. 최근 7일 기준으로는 2.06% 올랐다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자 2026.07.21 koinwon@newspim.com

 

같은 시각 이더리움(ETH)은 4% 오른 1941달러에 거래되고 있다. 리플(XRP)은 3.6% 상승한 1.13달러, 솔라나(SOL)는 2.6% 오른 78달러를 기록했다. 하이퍼리퀴드(HYPE)는 4% 가까이 상승한 63달러를 기록했지만 주간 기준으로는 여전히 마이너스 수익률을 나타냈다.

이번 반등은 지난주 암호화폐 시장을 끌어내렸던 반도체주가 회복되면서 시작됐다. MSCI 아시아·태평양 주가지수는 2% 상승하며 4거래일 만에 반등했고, 삼성전자와 TSMC가 상승세를 주도했다. 한국과 대만 증시는 각각 약 4% 올랐고, 중국 기술주 중심 지수는 국유기관 매수세에 힘입어 약 7% 급등했다. 일본 닛케이225지수도 지난주 조정 국면에 진입한 뒤 3% 반등했다.

시장에서는 지난주 반도체주를 급락시켰던 중국 인공지능(AI) 관련 충격이 일단 진정되면서 투자자들이 다시 기술주로 복귀하는 모습이라고 평가했다.

ETF 자금 유입 재개…연준·빅테크 실적이 최대 변수

비트코인 상승을 뒷받침한 또 다른 요인은 기관투자가의 매수세다.

미국 현물 비트코인 ETF는 5거래일 연속 순유입을 기록했다. 최근 하루 동안 약 2억2700만달러가 유입됐으며, 5거래일 누적 순유입 규모는 7억2700만달러에 달했다. 이는 4월 말 이후 처음이자 6월 기록적인 자금 유출 이후 가장 안정적인 매수 흐름이다.

비트코인 ETF의 총 운용자산(AUM)은 7월 초 약 750억달러에서 현재 790억달러 수준까지 회복됐다.

현물 이더리움 ETF에도 약 3800만달러가 유입됐으며, 이 가운데 약 3400만달러는 블랙록의 ETHA에 집중됐다.

국제유가도 위험자산 심리를 일부 개선시켰다. 브렌트유는 이란이 긴장 완화를 위한 중재안이 논의되고 있다고 밝히면서 오름폭을 다소 축소하는 분위기다.

미 인터넷 매체 악시오스는 앞서 20일 카타르와 이집트, 파키스탄 등 중동의 중재국들이 미국과 이란에 10일간의 휴전안을 제안했고, 미국 정부가 이를 검토 중이라고 보도했다.

중재안은 교전을 중단하고 호르무즈 해협의 양측 항로를 다시 열어 미국과 이란이 붕괴 위기에 처한 종전 양해각서(MOU)를 살려낼 유예 기간을 벌어보자는 내용이다. 미국과 이란은 아직 이같은 내용의 10일 휴전안을 수용하지 않은 것으로 알려졌다.

제프 메이 BTSE 최고운영책임자(COO)는 "현재 비트코인과 이더리움 가격은 거시경제 불확실성을 감안하면 낮지만 적정한 수준"이라며 "시장은 연준 회의를 가장 중요한 변수로 보고 있다"고 말했다.

그는 "투자자들은 이번 회의에서 금리 동결을 예상하지만, 올해 후반 통화정책 방향에 대한 신호를 기다리고 있다"고 덧붙였다.

연준은 오는 28~29일 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최한다. 시장은 7월 금리 인상 가능성을 약 15%로 보고 있지만 9월 추가 긴축 가능성은 여전히 남아 있다.

다만 가격 상승에도 암호화폐 현물 거래량은 크게 늘지 않아 강한 신규 매수세보다는 위험자산 선호 심리가 일부 회복된 결과라는 해석이 나온다. 시장에서는 국제유가와 미국 국채 수익률이 다시 상승할 경우 연준의 매파적 기조가 강화되면서 위험자산 상승세가 제한될 수 있다고 보고 있다.

헤지펀드는 기술주 이탈…런던증권거래소는 24시간 거래 추진

한편 헤지펀드들은 미국 기술주 비중을 빠르게 줄이고 있다.

코베이시 레터가 프라임 브로커리지 데이터를 인용한 자료에 따르면 헤지펀드들은 최근 8주 가운데 6주 동안 미국 정보기술(IT) 주식을 순매도했으며, 누적 매도 규모는 최소 10년 만에 최대 수준을 기록했다.

기술주는 지난주 미국 증시에서 가장 많이 팔린 업종이었다. 이에 따라 헤지펀드 포트폴리오에서 기술주 비중은 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 현재 추세가 이어질 경우 다음 주에는 5년 만의 최저치로 내려갈 가능성이 제기된다.

시장에서는 이는 AI 관련 자산에서 다른 업종으로 이동하는 순환매가 아니라 전반적인 위험 노출을 줄이는 움직임이라는 점에서 암호화폐에도 부담이 될 수 있다고 분석했다.

XRP, 1.13달러 돌파 시도…1.35달러까지 20% 상승 가능성

알트코인에서는 XRP가 기술적 분기점에 진입했다.

XRP는 24시간 동안 4% 이상 상승하며 1.13달러 부근까지 올랐다. 시장에서는 이 가격이 단기 대칭삼각형 패턴의 핵심 저항선으로 평가하고 있다.

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈는 월봉 차트에서 TD 시퀀셜(TD Sequential) 매수 신호가 발생했고 시간봉에서는 대칭삼각형 패턴이 형성됐다고 분석했다. 그는 1.13달러를 확실히 돌파하면 약 20% 상승한 1.35달러까지 열릴 수 있다고 전망했다.

다만 일봉 차트에서는 여전히 수개월간 이어진 하락 채널 안에서 거래되고 있어 추세 전환은 확인되지 않았다는 분석이다. 특히 1.24~1.28달러 구간은 하락 채널 상단과 100일·200일 이동평균선이 겹치는 핵심 저항대로 꼽힌다.

반대로 1.02~1.06달러는 최근 수주 동안 매수세가 반복적으로 유입된 핵심 지지 구간으로 평가된다. 이 구간이 무너지면 0.88~0.92달러까지 추가 하락 가능성도 제기된다.

시장에서는 XRP가 1.24~1.28달러 저항대를 돌파하기 전까지는 현재의 움직임을 장기 하락 추세 속에서 나타나는 단기 반등으로 보는 시각이 우세하다.

koinwon@newspim.com

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한국 FIFA 랭킹 32위로 '7계단 추락' [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 후폭풍이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에도 고스란히 반영됐다. FIFA가 20일(현지시간) 발표한 2026년 7월 남자 축구 세계랭킹에서 한국은 랭킹 포인트 1558.72점을 기록하며 32위에 자리했다. 북중미 월드컵 직전 25위였던 한국은 한 달 만에 7계단 하락했고, 2021년 12월(33위) 이후 처음으로 30위권 밖으로 내려갔다. 올해 1월만 해도 22위를 기록했던 것을 감안하면 불과 반년 만에 10계단이나 순위가 떨어졌다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 12일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 득점에 실패하자 아쉬워하고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 순위 하락의 가장 큰 원인은 월드컵 성적이다. 홍명보 전 감독이 이끈 한국은 조별리그 A조에서 체코를 상대로 2-1 승리를 거뒀지만, 이후 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 0-1로 패하며 1승 2패로 탈락했다. 48개국 체제로 확대된 이번 대회에서 32강 진출이 유력할 것으로 예상됐지만 기대를 밑도는 성적을 남겼다. 특히 남아공전 패배의 여파가 컸다. FIFA 랭킹은 엘로(Elo) 방식으로 계산되며 경기 결과뿐 아니라 상대 전력과 대회의 중요도를 함께 반영한다. 월드컵 본선은 가장 높은 가중치가 적용되는 만큼 승패에 따른 포인트 변동 폭도 크다. 한국은 멕시코와 남아공전에서 잇따라 패하면서 랭킹 포인트를 크게 잃었고, 토너먼트 진출 실패로 추가 점수를 획득할 기회마저 사라졌다. 반면 경쟁국들은 월드컵에서 좋은 성적을 거두며 순위를 끌어올렸다. 그 결과 한국의 7계단 하락은 이번 발표에서 30위권 국가 가운데 가장 큰 낙폭으로 기록됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com 아시아 내 위상도 한 단계 내려갔다. 일본은 월드컵 32강 진출과 함께 17위로 한 계단 상승하며 아시아 최고 순위를 유지했다. 이란은 22위, 호주는 28위에 자리했고 한국은 호주에도 밀리며 아시아 4위로 내려앉았다. 월드컵 전만 해도 일본과 이란에 이어 아시아 3위였던 한국은 이번 대회를 거치며 순위 경쟁에서 한발 뒤처지게 됐다. 한국과 같은 조에서 경쟁했던 국가들의 순위도 눈길을 끌었다. 멕시코는 월드컵 성과를 바탕으로 10위까지 올라 처음으로 톱10에 진입했고, 체코는 48위, 남아프리카공화국은 54위에 자리했다. 세계 랭킹 최상단에도 변화가 있었다. 월드컵 우승을 차지한 스페인이 결승에서 아르헨티나를 꺾으며 1위 자리를 탈환했고, 준우승한 아르헨티나는 2위로 내려갔다. 프랑스와 잉글랜드는 각각 3위와 4위를 유지했고, 브라질과 모로코, 포르투갈, 벨기에, 네덜란드, 멕시코가 톱10을 형성했다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이번 발표에서 가장 큰 상승세를 보인 국가는 노르웨이였다. 엘링 홀란(맨체스터 시티)을 앞세워 사상 첫 월드컵 8강 진출에 성공한 노르웨이는 31위에서 19위로 무려 12계단을 뛰어오르며 가장 큰 폭의 순위 상승을 기록했다. 월드컵 실패와 함께 FIFA 랭킹까지 급락한 한국은 향후 국제대회 시드 배정과 월드컵 예선 조 추첨에서도 이전보다 불리한 위치에 설 가능성이 커졌다.  wcn05002@newspim.com 2026-07-21 09:37

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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