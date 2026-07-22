[오늘의 정치일정] 7월 22일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 22일 주한대사 신임장 제정식과 의료 간담회를 청와대에서 진행했다
- 여야 각 당대표와 원내대표가 22일 국회에서 회의·정책토론회 등 당무를 소화했다
- 국가보훈부 등 정부부처 장관들이 22일 헌정패 수여식과 해외사건 공모전 시상식 등 공식 일정을 수행했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:30 주한대사 신임장 제정식 (청와대 본관)
14:00 지역·필수·공공의료 간담회 (청와대 영빈관)
<외교부>
-장관
필리핀 출장(아세안 관련 외교장관회의)
-1차관
통상 업무
-2차관
14:00 제6회 해외에서 겪은 사건사고 공모전 시상식
<통일부>
-장관
12:00 유흥식 추기경 오찬 간담회 (중구 달개비)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:30 6·25전쟁 전몰군경유족 헌정패 수여식 (전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 3대 메가 프로젝트 지원 특별위원회 2차 회의 (국회 의원회관 306호)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-정점식 원내대표
10:00 김미애 의원 주최 '보호출산제 시행 2년, 성과와 과제' 정책토론회 (국회 의원회관 제2간담회의실)
10:30 송언석 의원 주최 '2차 공공기관 경북 유치전략 국회세미나' (국회 의원회관 제1소회의실)
14:00 김위상 의원 주최 'K-양극화 시대, 자산·소득 쏠림의 고착화와 제도적 대응 방안' 정책토론회 (국회 의원회관 제2간담회의실)
14:00 국민의힘 대구·경북 국회의원 주최 '반도체 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국가 전략 토론회' (국회도서관 대강당)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 (국회의원회관 제9간담회의실)
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 (행정안전위원회 전체회의실)
-천하람 원내대표
10:00 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
10:00 검사 보완수사권 폐지 후 경찰 수사권 통제 및 완결성 확보 방안 좌담회 (국회 의원회관 제11간담회의실)
11:20 보완수사권 폐지 촉구 기자회견 (소통관 기자회견장)
15:00 22대 국회 양극화 대책과 민생입법 처리를 위한 조국혁신당-주거·중소상인·시민사회단체 간담회 (당회의실)
the13ook@newspim.com