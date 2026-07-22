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2026.07.22 (수)
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[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 22일

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  • 국회가 22일 기후위기·법사위·선거개혁 등 상임위 회의를 열었다.
  • 의원실에서 전작권·간호수가·청년·AI·반도체·양극화 등 다양한 정책 세미나와 토론회를 진행했다.
  • 여야 각 당이 최고위원회의와 기자회견을 열고 보호출산제·보완수사권 폐지·양극화 대책 등을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆상임위원회

09:30 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회 / 본관 622호
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 445호
15:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호

◆의원실 세미나

09:30 강선영 의원실 등, 전작권 환수=현 한미연합사 해체, 서두를 일인가? / 의원회관 제2소회의실
10:00 서영석 의원실 등, 간호 수가 혁신 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이정헌 의원실, 3500만 배달앱 시대, 내 사생활은 안전할까? / 의원회관 제3간담회의실
10:00 전현희 의원실 등, in 민주당 청년을 담다 노동을 잇다 / 의원회관 대회의실
10:00 이주영 의원실, 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김미애 의원실, 보호출산제 시행 2년, 성과와 과제 / 의원회관 제2간담회의실
10:30 송언석 의원실, 2차 공공기관 경북 유치 전략 국회세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 황희 의원실 등, AI 에이전트 시대, 민주적 여론형성 생태계 조성 방안 모색 / 의원회관 제2소회의실
14:00 김위상 의원실, K-양극화 시대, 자산·소득 쏠림의 고착화와 제도적 대응 방안 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 송기헌 의원실, 기본사회 제도화의 과제와 전망 / 의원회관 제3세미나실
14:00 구자근 의원실 등, 반도체 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국가 전략 / 국회도서관 대강당
14:00 문진석 의원실 등, 정당민주주의 연구센터 창립포럼 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 염태영 의원실 등, 걷기여행길 기본법 제정을 위한 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
15:00 김남희 의원실, 그린벨트 지정 문제점과 해결을 위한 법제도 개선 방안 토론회 / 광명시 청소년수련관 2층 소공연장

◆소통관 기자회견

09:20 김태선 의원, [현안 기자회견]
09:40 김원이 의원, [긴급 현안 기자회견]
10:00 최혁진 의원, [유아교육법 일부개정법률안 관련 기자회견]
10:20 이진숙 의원, [자유인권행동 외 윤석열 방어권 권고 폐기 시도 6인 인권위원 규탄 및 위원장 겁박 인권위 직원들 파면 촉구 기자회견]
10:40 이상식 의원, [보평서희스타힐스 지역주택 관련 기자회견]
11:00 한민수 의원, [전당대회 관련 현안 발표 기자회견]
11:20 백선희 의원, [12.3 내란의 완전한 청산과 검찰 보완수사권 폐지 촉구 기자회견]
11:40 박선원 의원, [현안 기자회견]
13:20 허성무 의원, [한화오션 하청노동자 51일 파업 4년, 원청교섭 촉구 기자회견]
13:40 김재연 진보당 상임대표, [현안 관련 입장 발표 기자회견]
14:00 윤종오 의원, [정부 부동산 토론회 정책 제안 기자회견]
15:40 우재준 의원, [이중당적 금지 국민청원 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 3대 메가 프로젝트 지원 특별위원회 2차 회의 / 국회 의원회관 306호

◆국민의힘

*장동혁 당대표
통상업무

*정점식 원내대표
10:00 보호출산제 시행 2년, 성과와 과제 정책토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:30 2차 공공기관 경북 유치전략 국회세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 K-양극화 시대, 자산·소득 쏠림의 고착화와 제도적 대응 방안 정책토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 반도체 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국가 전략 토론회 / 국회도서관 대강당

◆조국혁신당

*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
10:00 검사 보완수사권 폐지 후 경찰 수사권 통제 및 완결성 확보 방안 좌담회 / 의원회관 제11간담회의실
11:20 보완수사권 폐지 촉구 기자회견 / 소통관 기자회견장
15:00 22대 국회 양극화 대책과 민생입법 처리를 위한 조국혁신당-주거·중소상인·시민사회단체 간담회 / 당회의실(본관 224호)

◆개혁신당

*이준석 당대표
10:00 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 / 행정안전위원회 전체회의실(본관 445호)

*천하람 원내대표
10:00 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 / 의원회관 제9간담회의실

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[뉴스핌 베스트 기사]

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與, 전대 앞두고 '신천지 개입설' 파장 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당대표 후보가 경쟁 주자인 정청래 후보를 향해 '신천지 전당대회 개입설'을 제기하며 핵심 뇌관으로 떠오르고 있다.  정 후보는 "무관용 원칙으로 법적 조치를 취하겠다"면서 강경 대응 방침을 밝혔고, 또 다른 당권주자인 송 후보도 참전을 예고했다.  더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 김민석 "반명·분열·신천지 연합 깨는 것이 이번 전당대회 본질" 김 후보는 21일 오전 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보 초청 간담회 직후 기자들과 만나 신천지 의혹과 관련해 "반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 개입설을 제기했다. 이어 그는 "신천지와 관련해서는 차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 "신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어가야 한다"고 주장했다. 또 "신천지의 정치개입에 대해서 엄격한 비판을 하고 예방하는 것이 필요하다"며 "다른 후보들도 이에 대해 엄격한 비판을 할 수 있게 되기를 바란다"고 강조했다. 정청래 전 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB] ◆ 정청래 "저와 전혀 관련 없는 문제...무관용 원칙으로 법적 조치하겠다"  이에 정 후보는 법적 대응을 예고하며 즉각 반발했다. 정 후보도 같은 행사 후 기자들과 만나 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "저하고는 전혀 관련 없는 문제"라며 "이런 가짜뉴스, 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "유튜브에서 그런 가짜 조작뉴스를 흘리는 것으로 알고 있는데, 이미 법적 조치를 취한 게 있다. 앞으로 지위고하를 막론하고 가장 강력한 법적조치를 취하겠다. 정보통신망법에 의해서 엄벌에 처하게 돼 있다"고 했다. 정 후보는 이날 오후 본회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "(신천지 전당대회 개입설) 부분은 제가 절대로 용서하지 않고 그냥 넘어가지 않을 것"이라며 "마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 이것은 걸리면 족족 다 법적인 조치를 할 것"이라고 재차 강조했다.  송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. [사진=송영길 페이스북] ◆ 송영길 "홍준표와 오찬...이만희 교주와 洪 직접 만나 나눈 충격적 이야기 들어" 송영길 당대표 후보도 이날 신천지 문제를 언급하며 당내 파장을 예고했다.  송 후보는 이날 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. 그는 "지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다"고 적었다.  이어 "대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다. 몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다"고 했다.  seo00@newspim.com 2026-07-21 17:03
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'여론조사 대납' 오세훈 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 헌정사 첫 5선에 성공한 오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의 1심 선고를 앞두고 중대한 기로에 섰다. 22일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오후 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 1심 선고를 내린다. 오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB] 오 시장은 지난 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 전 명태균 씨에게 여론조사 결과를 10차례 받아 후원자였던 김 씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 이 사건을 기소한 민중기 특별검사팀은 지난달 17일 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만원을 구형했다. 강 전 부시장과 김 씨에게는 각 징역 1년을 구형했다. 오 시장이 특검의 구형대로 형이 확정될 경우 시장직을 박탈당한다.  선출직 공직자의 경우 정치자금법 위반 사건에서 벌금 100만원 이상(집행유예 포함) 형을 확정받을 경우 5년간 공무담임 등의 제한 규정에 따라 취임하거나 임용될 수 없다. 선고에 앞서 취임하거나 임용된 자는 퇴직해야 한다. 특검 측은 결심공판에서 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증된다"며 "(오 시장은) 이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 엄중한 처벌이 불가피하다고 주장했다. 오 시장은 정황증거와 간접증거는 있지만 녹취와 같은 직접증거는 없다고 반박했다. 또 명 씨를 만난 적은 있지만, 명 씨가 선거 전략을 담당할 만큼 전문성을 갖췄다고 보지 않아 여론조사를 의뢰하거나 비용 대납을 요청한 적이 없다고 밝혔다. 선고를 앞둔 지난 20일 오 시장은 특검과 더불어민주당을 향해 "법치주의를 흔드는 정략적인 장외 언론플레이를 즉각 중단하라"고 언급하기도 했다. 다만 오 시장이 이날 1심에서 100만원 이상 벌금형을 선고받는다고 해도 형 확정 전이므로 곧바로 시장직이 박탈되지 않는다. 특검법의 신속 재판 규정(1심은 기소일로부터 6개월, 2·3심은 전심 선고일로부터 3개월)에 따라서 항소와 상고가 이어질 경우 늦어도 내년 1월 전후에는 대법원의 최종 판단이 이뤄질 전망이다. 100wins@newspim.com 2026-07-22 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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