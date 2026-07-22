[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 22일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 22일 기후위기·법사위·선거개혁 등 상임위 회의를 열었다.
- 의원실에서 전작권·간호수가·청년·AI·반도체·양극화 등 다양한 정책 세미나와 토론회를 진행했다.
- 여야 각 당이 최고위원회의와 기자회견을 열고 보호출산제·보완수사권 폐지·양극화 대책 등을 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
09:30 기후위기특별위원회 탄소중립기본법심사소위원회 / 본관 622호
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 제9회전국동시지방선거투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 445호
15:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
09:30 강선영 의원실 등, 전작권 환수=현 한미연합사 해체, 서두를 일인가? / 의원회관 제2소회의실
10:00 서영석 의원실 등, 간호 수가 혁신 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이정헌 의원실, 3500만 배달앱 시대, 내 사생활은 안전할까? / 의원회관 제3간담회의실
10:00 전현희 의원실 등, in 민주당 청년을 담다 노동을 잇다 / 의원회관 대회의실
10:00 이주영 의원실, 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김미애 의원실, 보호출산제 시행 2년, 성과와 과제 / 의원회관 제2간담회의실
10:30 송언석 의원실, 2차 공공기관 경북 유치 전략 국회세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 황희 의원실 등, AI 에이전트 시대, 민주적 여론형성 생태계 조성 방안 모색 / 의원회관 제2소회의실
14:00 김위상 의원실, K-양극화 시대, 자산·소득 쏠림의 고착화와 제도적 대응 방안 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 송기헌 의원실, 기본사회 제도화의 과제와 전망 / 의원회관 제3세미나실
14:00 구자근 의원실 등, 반도체 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국가 전략 / 국회도서관 대강당
14:00 문진석 의원실 등, 정당민주주의 연구센터 창립포럼 / 의원회관 제1간담회의실
15:00 염태영 의원실 등, 걷기여행길 기본법 제정을 위한 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
15:00 김남희 의원실, 그린벨트 지정 문제점과 해결을 위한 법제도 개선 방안 토론회 / 광명시 청소년수련관 2층 소공연장
◆소통관 기자회견
09:20 김태선 의원, [현안 기자회견]
09:40 김원이 의원, [긴급 현안 기자회견]
10:00 최혁진 의원, [유아교육법 일부개정법률안 관련 기자회견]
10:20 이진숙 의원, [자유인권행동 외 윤석열 방어권 권고 폐기 시도 6인 인권위원 규탄 및 위원장 겁박 인권위 직원들 파면 촉구 기자회견]
10:40 이상식 의원, [보평서희스타힐스 지역주택 관련 기자회견]
11:00 한민수 의원, [전당대회 관련 현안 발표 기자회견]
11:20 백선희 의원, [12.3 내란의 완전한 청산과 검찰 보완수사권 폐지 촉구 기자회견]
11:40 박선원 의원, [현안 기자회견]
13:20 허성무 의원, [한화오션 하청노동자 51일 파업 4년, 원청교섭 촉구 기자회견]
13:40 김재연 진보당 상임대표, [현안 관련 입장 발표 기자회견]
14:00 윤종오 의원, [정부 부동산 토론회 정책 제안 기자회견]
15:40 우재준 의원, [이중당적 금지 국민청원 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 3대 메가 프로젝트 지원 특별위원회 2차 회의 / 국회 의원회관 306호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
10:00 보호출산제 시행 2년, 성과와 과제 정책토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:30 2차 공공기관 경북 유치전략 국회세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 K-양극화 시대, 자산·소득 쏠림의 고착화와 제도적 대응 방안 정책토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 반도체 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국가 전략 토론회 / 국회도서관 대강당
◆조국혁신당
*김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표
10:00 검사 보완수사권 폐지 후 경찰 수사권 통제 및 완결성 확보 방안 좌담회 / 의원회관 제11간담회의실
11:20 보완수사권 폐지 촉구 기자회견 / 소통관 기자회견장
15:00 22대 국회 양극화 대책과 민생입법 처리를 위한 조국혁신당-주거·중소상인·시민사회단체 간담회 / 당회의실(본관 224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 / 행정안전위원회 전체회의실(본관 445호)
*천하람 원내대표
10:00 밀려난 세대, 무엇이 청년을 불안하게 만드는가 / 의원회관 제9간담회의실