바이오솔루션, 전 축구 국가대표 조성환 코치 앰버서더 위촉

AI 핵심 요약beta
- 바이오솔루션이 21일 조성환 코치를 앰버서더로 위촉했다.
- 무릎 건강과 연골 손상 인식 개선 캠페인 일환이다.
- 조 코치는 건강한 스포츠 문화 확산에 힘쓰겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오솔루션은 전 축구 국가대표 출신 조성환 코치를 공식 앰버서더로 위촉하고 서울 본사에서 위촉식을 개최했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 위촉은 '조성환 코치와 함께하는 무릎 건강·연골 손상 인식 개선 캠페인'의 일환으로 마련됐다. 회사는 스포츠 현장에서 선수와 지도자로 활동하며 쌓은 조 코치의 경험을 바탕으로 건강한 삶과 자기관리, 지속 가능한 스포츠 활동의 중요성을 알릴 계획이다.
위촉식에는 이정선 바이오 솔루션 대표를 비롯한 회사 관계자들이 참석해 위촉장을 전달했으며, 향후 앰버서더 활동과 무릎 건강 인식 개선을 위한 협력 방안을 논의했다.
조 코치는 2001년 수원 삼성 블루윙즈에서 프로에 데뷔한 뒤 포항 스틸러스, 전북 현대 모터스, 일본 콘사도레 삿포로, 사우디아라비아 알 힐랄, 카타르와 태국 프로축구 리그 등 국내외 무대에서 활약했다. K리그 통산 216경기에 출전했으며, 은퇴 후에는 전북 현대 코치 등을 거쳐 현재 동국대학교 코치로 활동하고 있다. 최근에는 JTBC 예능 프로그램 '뭉쳐야 찬다 4' 라이온하츠 코치로도 출연하고 있다.
바이오솔루션은 조 코치의 선수와 지도자 경력이 회사가 추구하는 건강과 회복, 도전의 가치와 부합한다고 판단해 공식 앰버서더로 위촉했다고 설명했다.
이정선 바이오솔루션 대표는 "조성환 코치는 선수와 지도자로 오랜 기간 스포츠 현장을 경험한 전문가"라며 "건강한 움직임과 삶의 질 향상이라는 기업의 방향성을 보다 친근하게 전달하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
조성환 코치는 "선수와 지도자로 활동하며 건강관리와 체계적인 자기관리의 중요성을 꾸준히 느껴왔다"며 "공식 앰버서더로서 스포츠 현장의 경험을 바탕으로 건강한 스포츠 문화와 일상의 중요성을 알리는 데 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com