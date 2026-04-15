[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 논술전형 대학별 특징 분석

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

내신 성적이 다소 부족하거나 뒤늦게 학업에 발동이 걸린 수험생들에게 논술전형은 인서울 상위권 대학으로 도약할 수 있는 유일한 '패자부활전'이자 '역전의 기회'입니다.

하지만 2027학년도 논술은 단순히 글쓰기 실력만으로 승부하는 전형이 아닙니다. 대학별로 극명하게 갈리는 출제 코드와 수능 최저라는 거대한 관문을 동시에 넘어야 하는 고난도 전략 전형입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 논술전형 필승 전략, '계열별 출제 메커니즘 분석과 대학별 맞춤형 대응'

1. '자연계열 수리논술', '정답'보다 중요한 '논리적 인과관계'

(1) 수학적 사고의 엄밀함과 증명 역량의 차별화

2027학년도 자연계 논술의 주류는 단연 수리논술입니다. 과거와 달리 과학논술이 대거 폐지되면서 수학 한 과목의 영향력이 절대적입니다. 여기서 요구하는 역량은 수능 수학처럼 객관식 번호를 맞히는 능력이 아닙니다. 제시문에 주어진 수학적 정의와 정리를 도구 삼아, 결론에 도달하는 과정을 '비약 없이' 서술하는 능력입니다. 예를 들어, 미분가능성을 전제로 한 평균값의 정리나 사잇값의 정리를 활용할 때, 해당 조건이 충족됨을 논리적으로 먼저 명시하고 전개하는 '답안의 격식'이 합격을 가릅니다.

(2) 대학별 출제 범위와 '킬러 문항' 대응 전략

연세대처럼 수능 최저가 없는 대학은 문제 자체의 난이도가 수능의 4점 문항을 상회하는 경우가 많습니다. 특히 기하와 확률과 통계가 포함된 전 범위 출제 대학은 해당 과목의 기초 개념을 논리적으로 인출하는 훈련이 필수입니다. 반면 가천대나 고려대(세종) 등 약술형 논술을 실시하는 대학은 수능 특강 수준의 난이도로 출제되므로 정확하고 빠른 풀이가 핵심입니다. 자신이 강점을 가진 단원(예: 미적분 vs 기하)과 지원 대학의 빈출 단원을 매칭시키는 '전략적 원서접수'가 선행되어야 합니다.

(3) 기출문제 '필사'와 채점 기준표의 해킹

수리논술 준비의 시작과 끝은 기출문제입니다. 단순히 문제를 푸는 것에 그치지 않고, 대학이 발표한 '우수 답안'을 그대로 베껴 써보는(필사) 과정을 통해 대학이 선호하는 문장 구조와 수식 전개 방식을 몸에 익혀야 합니다. 특히 채점 기준표를 확인하여 어떤 부분에서 부분 점수가 부여되는지, 어떤 논리적 오류가 감점 요인인지를 파악하는 '역발상 공부법'이 실전에서 단 1점이라도 더 확보하는 비결입니다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이정선 광주시교육감이 15일 오후 광주시 광산구 보문고등학교를 방문해 대학수학능력시험을 앞둔 수험생을 응원하고 있다. 2025.09.15 bless4ya@newspim.com

2. '인문계열 논술', '독해의 정교함'과 '비판적 추론'의 하모니

(1) 다각도 비교와 심층적 요약의 힘

인문 논술의 핵심은 '제시문 간의 관계 파악'입니다. 2027학년도 인문 논술은 단순히 한 지문을 요약하는 수준을 넘어, 성격이 다른 3~4개의 지문을 '공통 주제'로 엮어 비교하거나 특정 관점에서 다른 관점을 비판하도록 요구합니다. 이때 상투적인 표현보다는 제시문의 핵심 키워드를 정확히 활용하여 논리적 대립각을 세워야 합니다. 입학사정관은 수험생이 지문을 얼마나 '깊게' 읽어냈는지를 문장 사이의 논리적 연결성에서 판단합니다.

(2) 자료 해석과 수리적 사고의 변별력

최근 상위권 대학 인문 논술의 트렌드는 '도표 및 그래프 분석'과 '인문 수리 문항'의 강화입니다. 사회과학적 지표를 보고 인과관계를 추론하거나, 경제적 상황에서 최적의 선택을 수리적으로 도출하는 문항은 인문계 수험생들에게 가장 큰 변별력을 가집니다. 성균관대나 중앙대(경영), 한양대(상경) 등을 지망한다면 인문학적 서술 능력은 기본이며, 수리적 논리력에서 승부를 보겠다는 각오로 통계 및 경제 수학 기초를 다져야 합니다.

(3) 나만의 '논리적 뼈대' 구축과 시간 관리

논술 시험은 시간과의 싸움입니다. 100분 내외의 짧은 시간에 1,500~2,000자 분량의 답안을 완성하려면, 개요 작성에 전체 시간의 30%를 투자해야 합니다. 무턱대고 글을 쓰기 시작하면 중간에 논리가 꼬이거나 분량 조절에 실패하게 됩니다. 서론-본론-결론의 정형화된 틀을 벗어나, 문제에서 요구하는 '지시어(비교하라, 비판하라, 설명하라)'에 맞춰 답안의 구조를 미리 설계하는 훈련이 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 =2026년 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 답안지를 작성하고 있다.2025.06.04 photo@newspim.com

3. '수능 최저학력기준', 논술 합격의 '실질적 문턱'과 심리적 요인

(1) 실질경쟁률의 급감 효과 활용

논술전형의 외형 경쟁률은 50:1, 100:1을 넘나들지만, 수능 최저 기준이 있는 대학의 실질경쟁률은 보통 1/3에서 1/4 수준으로 떨어집니다. 이는 수능공부가 곧 논술 합격의 절반 이상을 차지한다는 뜻입니다. 3개 영역 등급 합 6 또는 2개 영역 합 4와 같은 기준은 상위권 수험생들에게도 당일 컨디션에 따라 무너질 수 있는 높은 벽입니다. 따라서 논술 연습에 과도하게 몰입하여 수능공부 시간을 뺏기는 '주객전도'의 오류를 범해서는 안 됩니다.

(2) 최저 미적용 대학과 적용 대학의 포트폴리오

6개의 논술지원 카드를 구성할 때, 자신의 모의고사 성적 추이를 바탕으로 안정적인 최저 충족이 가능한 대학 3곳, 소신 지원 대학 2곳, 그리고 수능 최저가 없는 대학(연세대, 한양대 등) 1곳 등으로 분산 배치하는 전략이 유효합니다. 특히 수능 이후에 논술 시험을 치르는 대학은 수능 성적 결과에 따라 응시 여부를 결정할 수 있는 '보험'의 성격을 갖는다는 점을 십분 활용해야 합니다.

(3) 수능 당일의 멘탈 관리와 논술 응시 전략

수능 가채점 결과 최저 기준에 턱걸이하거나 약간 모자란 듯 보여도, 실제 등급 컷의 변동 가능성을 고려하여 반드시 논술 시험장에 가야 합니다. 매년 많은 수험생이 "안 될 거야"라는 예단으로 시험을 포기했다가 나중에 최저가 충족된 것을 확인하고 후회합니다. 논술은 끝까지 포기하지 않는 자에게만 역전의 문을 열어줍니다.