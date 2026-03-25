전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.25 (수)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[거인의어깨 입시컨설팅] 2027 수능대비 영역별 학습 전략

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2026학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

2027학년도 수능은 '킬러 문항 배제'라는 정책적 기조가 완전히 자리를 잡은 시기입니다.

하지만 이는 시험이 쉬워진다는 뜻이 결코 아닙니다.

오히려 킬러가 사라진 자리를 채우는 '변별력 있는 준킬러' 문항들의 밀도가 대폭 상승하며, 상위권 학생들에게는 '실수 한 번이 치명적인' 고도의 심리전과 정확성 싸움이 될 것입니다.

이제는 '어려운 문제를 푸는 힘'보다 '정해진 시간 내에 실수를 제로화하는 시스템'을 구축하는 것이 합격의 관건입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 영역별 수능 고득점을 위한 정밀 타격 가이드

1. 국어영역

'독해의 유기성'과 '정밀한 선지 판단'의 조화

(1) 유기적 독해

지문의 길이는 짧아졌으나 문장 간의 논리적 연결은 더욱 정교해졌습니다. "A하면 B한다"는 인과와 "단, C의 경우는 제외한다"는 예외 조항의 관계를 명확히 파악하며 읽어야 합니다. 정보의 파편을 줍는 것이 아니라 글 전체의 '논리 지도'를 그려야 합니다.

(2) 문학의 경제성

EBS 연계율을 피부로 느껴야 합니다. 작품의 줄거리를 아는 수준을 넘어, 지문의 특정 구절이 선지에서 어떻게 추론되는지 '해석의 근거'를 잡는 훈련을 하십시오.

(3) 이유 있는 소거

낯선 선지가 제시되었을 때 자신의 주관을 철저히 배제하고 지문의 근거만으로 선지의 Ox를 가려내는 '논리적 필터링'을 강화하십시오. 국어는 결국 '누가 더 지문의 근거에 충실한가'의 싸움입니다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 1일 코로나19 확진자 격리 의무가 해제됐다. 코로나19 확진자는 7일 격리 의무가 해제되며 5일 간의 격리 권고로 체제를 전환한다. 또한 동네의원, 약국에서 마스크 착용의무가 해제된다. 이날 서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. 2023.06.01 leehs@newspim.com

2. 수학영역

'공통 과목의 절대 무결점'과 '선택 과목의 압도적 숙련도'

(1) 공통 과목의 승부처

수능 수학의 당락은 수학 I, II 공통 과목에서 갈립니다. 특히 15번, 22번 문항을 해결하기 위한 끈기 있는 조건 분석과 '케이스 분류' 능력을 기르십시오.

(2) 계산의 루틴화

미적분/기하 선택자는 후반부 고난도 문항에서의 계산량 압박을 견뎌야 합니다. 매일 아침 30분씩 킬러/준킬러 급 계산 훈련을 루틴화하여, 실수가 실력이 되지 않도록 하십시오.

(3) 기출의 변형

단순히 기출을 푸는 것이 아니라, 기출 문항의 아이디어를 낯선 신유형에 어떻게 대입할지 '아이디어 전이' 훈련을 병행하십시오. 수학 만점은 '알고 있는 것'을 넘어 '정확하게, 빨리, 끝까지 푸는 것'에서 완성됩니다.

2026학년도 대학수학능력시험. [사진=조은정 기자]

3. 영어영역

'절대평가의 상수화'와 흔들리지 않는 논리적 독해

(1) 학습량의 상수 유지

영어를 쉽게 보고 학습량을 줄이는 순간 수능 최저의 벽에 부딪힙니다. 영어는 안정적인 1등급을 확보하여 타 과목의 부담을 덜어주는 '전략적 상수'가 되어야 합니다.

(2) 논리적 시그널 포착

빈칸 추론, 문장 삽입, 글의 순서 유형에서 지시어, 대명사, 연결사의 기능을 논리적으로 파악하는 훈련을 반복하십시오. 매일 5~10개의 고난도 지문을 정독하며 글의 전개 구조(Q&A, 통념 비판, 실험-결과 등)를 파악하는 감각을 최고조로 유지해야 합니다. 1등급은 감이 아니라 논리로 만들어집니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

4. 탐구영역

'타임 어택' 극복을 위한 유형별 행동 강령

(1) 30분의 사투

탐구 영역은 짧은 시간 동안 인간의 집중력 한계를 시험합니다. 개념은 당연히 100% 완벽해야 하며, 유전 가계도(생명), 양적 관계 및 중화 반응(화학)과 같은 킬러 파트는 문제를 보자마자 '자동 반사'적으로 풀이 매뉴얼이 가동되어야 합니다.

(2) 오답 패턴 분석

자신만의 오답 노트를 통해 취약한 논리 구조를 '패턴화'하십시오. 특정 상황에서 자꾸 저지르는 실수를 수칙으로 만들어 시험지 첫 장에 적어두는 훈련이 필요합니다. 주 2회 이상의 실전 모의고사를 통해 문항별 시간 배분과 '넘겨야 할 문제'를 선별하는 감각을 기르십시오.

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동