[거인의어깨 입시컨설팅] 2027 수능대비 영역별 학습 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2026학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

2027학년도 수능은 '킬러 문항 배제'라는 정책적 기조가 완전히 자리를 잡은 시기입니다.

하지만 이는 시험이 쉬워진다는 뜻이 결코 아닙니다.

오히려 킬러가 사라진 자리를 채우는 '변별력 있는 준킬러' 문항들의 밀도가 대폭 상승하며, 상위권 학생들에게는 '실수 한 번이 치명적인' 고도의 심리전과 정확성 싸움이 될 것입니다.

이제는 '어려운 문제를 푸는 힘'보다 '정해진 시간 내에 실수를 제로화하는 시스템'을 구축하는 것이 합격의 관건입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 영역별 수능 고득점을 위한 정밀 타격 가이드

1. 국어영역

'독해의 유기성'과 '정밀한 선지 판단'의 조화

(1) 유기적 독해

지문의 길이는 짧아졌으나 문장 간의 논리적 연결은 더욱 정교해졌습니다. "A하면 B한다"는 인과와 "단, C의 경우는 제외한다"는 예외 조항의 관계를 명확히 파악하며 읽어야 합니다. 정보의 파편을 줍는 것이 아니라 글 전체의 '논리 지도'를 그려야 합니다.

(2) 문학의 경제성

EBS 연계율을 피부로 느껴야 합니다. 작품의 줄거리를 아는 수준을 넘어, 지문의 특정 구절이 선지에서 어떻게 추론되는지 '해석의 근거'를 잡는 훈련을 하십시오.

(3) 이유 있는 소거

낯선 선지가 제시되었을 때 자신의 주관을 철저히 배제하고 지문의 근거만으로 선지의 Ox를 가려내는 '논리적 필터링'을 강화하십시오. 국어는 결국 '누가 더 지문의 근거에 충실한가'의 싸움입니다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 1일 코로나19 확진자 격리 의무가 해제됐다. 코로나19 확진자는 7일 격리 의무가 해제되며 5일 간의 격리 권고로 체제를 전환한다. 또한 동네의원, 약국에서 마스크 착용의무가 해제된다. 이날 서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. 2023.06.01 leehs@newspim.com

2. 수학영역

'공통 과목의 절대 무결점'과 '선택 과목의 압도적 숙련도'

(1) 공통 과목의 승부처

수능 수학의 당락은 수학 I, II 공통 과목에서 갈립니다. 특히 15번, 22번 문항을 해결하기 위한 끈기 있는 조건 분석과 '케이스 분류' 능력을 기르십시오.

(2) 계산의 루틴화

미적분/기하 선택자는 후반부 고난도 문항에서의 계산량 압박을 견뎌야 합니다. 매일 아침 30분씩 킬러/준킬러 급 계산 훈련을 루틴화하여, 실수가 실력이 되지 않도록 하십시오.

(3) 기출의 변형

단순히 기출을 푸는 것이 아니라, 기출 문항의 아이디어를 낯선 신유형에 어떻게 대입할지 '아이디어 전이' 훈련을 병행하십시오. 수학 만점은 '알고 있는 것'을 넘어 '정확하게, 빨리, 끝까지 푸는 것'에서 완성됩니다.

2026학년도 대학수학능력시험. [사진=조은정 기자]

3. 영어영역

'절대평가의 상수화'와 흔들리지 않는 논리적 독해

(1) 학습량의 상수 유지

영어를 쉽게 보고 학습량을 줄이는 순간 수능 최저의 벽에 부딪힙니다. 영어는 안정적인 1등급을 확보하여 타 과목의 부담을 덜어주는 '전략적 상수'가 되어야 합니다.

(2) 논리적 시그널 포착

빈칸 추론, 문장 삽입, 글의 순서 유형에서 지시어, 대명사, 연결사의 기능을 논리적으로 파악하는 훈련을 반복하십시오. 매일 5~10개의 고난도 지문을 정독하며 글의 전개 구조(Q&A, 통념 비판, 실험-결과 등)를 파악하는 감각을 최고조로 유지해야 합니다. 1등급은 감이 아니라 논리로 만들어집니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

4. 탐구영역

'타임 어택' 극복을 위한 유형별 행동 강령

(1) 30분의 사투

탐구 영역은 짧은 시간 동안 인간의 집중력 한계를 시험합니다. 개념은 당연히 100% 완벽해야 하며, 유전 가계도(생명), 양적 관계 및 중화 반응(화학)과 같은 킬러 파트는 문제를 보자마자 '자동 반사'적으로 풀이 매뉴얼이 가동되어야 합니다.

(2) 오답 패턴 분석

자신만의 오답 노트를 통해 취약한 논리 구조를 '패턴화'하십시오. 특정 상황에서 자꾸 저지르는 실수를 수칙으로 만들어 시험지 첫 장에 적어두는 훈련이 필요합니다. 주 2회 이상의 실전 모의고사를 통해 문항별 시간 배분과 '넘겨야 할 문제'를 선별하는 감각을 기르십시오.