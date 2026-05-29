뉴욕증시 개장 전 특징주...델·슈퍼마이크로·옥타·스노우플레이크↑ VS 로캣랩·스페이스모바일·센티넬원↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 29일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업들의 실적 발표와 가이던스 조정에 따라 종목별 주가가 크게 엇갈렸다.

AI 서버와 데이터 인프라, 클라우드 소프트웨어 관련 종목들은 실적 호조와 연간 전망 상향에 힘입어 강세를 보인 반면, 일부 소프트웨어·사이버보안·소비재 종목들은 실망스러운 실적 전망으로 약세를 나타냈다.

슈퍼마이크로컴퓨터 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 델 테크놀로지스(DELL)·휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)·슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)

AI 서버 수요 확대 기대감이 컴퓨터 하드웨어 종목들의 강세를 이끌었다.

델 테크놀로지스는 연간 실적 전망을 대폭 상향 조정한 뒤 개장 전 거래에서 주가가 37% 가까이 급등했다.

회사는 올해 조정 주당순이익(EPS)을 17.90달러로 전망했다. 연간 매출 전망치는 1650억~1690억달러로 제시했다. 이는 LSEG가 집계한 시장 예상치인 EPS 13.09달러, 매출 1425억달러를 크게 웃도는 수준이다.

델 실적 발표 이후 관련 종목들도 동반 강세를 보였다.

휴렛팩커드 엔터프라이즈는 17% 이상 상승했고, 슈퍼마이크로컴퓨터는 10% 가까이 올랐다. HP는 약 5% 상승했다.

◆ 옥타(OKTA)

신원 관리 소프트웨어 업체 옥타는 시장 예상치를 웃도는 가이던스를 제시하며 주가가 10% 가까이 상승했다.

회사는 현재 분기 매출 전망과 연간 매출 전망을 모두 팩트셋(FactSet) 컨센서스를 상회하는 수준으로 제시했다. 1분기 비일반회계기준(non-GAAP) 순이익과 매출, 영업이익도 시장 예상치를 웃돌았다.

◆ 넷앱(NTAP)

데이터 인프라 업체 넷앱은 1분기 및 연간 가이던스가 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 19% 급등했다. 회사는 회계연도 4분기 조정 EPS와 매출 역시 시장 기대를 상회했다고 밝혔다.

◆ 스노우플레이크(SNOW)

스노우플레이크는 전날 실적 발표 이후 36% 급등한 데 이어 이날 개장 전 거래에서도 소폭 추가 상승했다.

HSBC는 스노우플레이크에 대한 투자의견을 '매수'로 상향 조정하며 AI 관련 데이터 분석 수요가 지속적으로 증가할 것이라고 전망했다.

◆ 아사나(ASAN)

업무관리 소프트웨어 업체 아사나는 연간 매출 가이던스를 8억5600만~8억6400만달러로 제시했다.

이는 LSEG가 집계한 시장 예상치인 8억5400만달러를 웃도는 수준이다. 현재 분기 매출 전망도 시장 예상치를 상회하면서 주가는 10% 상승했다.

◆ 몽고DB(MDB)

몽고DB는 연간 조정 EPS와 매출, 조정 영업이익 전망을 상향 조정한 뒤 주가가 4.5% 상승했다. 회사는 1분기 실적 역시 모든 주요 지표에서 시장 예상치를 웃돌았다.

◆ 페이저듀티(PD)

클라우드 컴퓨팅 업체 페이저듀티는 연간 실적 가이던스를 상향 조정하면서 주가가 25% 급등했다.

회사는 연간 조정 EPS 전망을 기존 1.23~1.28달러에서 1.27~1.32달러로 높였다. 이는 팩트셋 예상치인 1.26달러를 웃도는 수준이다.

1분기 조정 EPS와 매출, 조정 영업이익도 시장 기대를 상회했다.

▶ 하락 종목

◆ 아메리칸 이글 아웃피터스(AEO)

의류업체 아메리칸 이글 아웃피터스는 1분기 동일점포 매출이 2% 감소하면서 주가가 9% 하락했다.

스트리트어카운트(StreetAccount)가 집계한 시장 예상치는 3.1% 증가였다. 회사가 제시한 2분기 영업이익 가이던스도 4500만~5000만달러로, 시장 예상치인 6530만달러를 밑돌았다.

◆ 갭(GAP)

갭은 연간 매출 성장률 전망을 기존 2~3%에서 1~2%로 하향 조정하면서 주가가 15% 넘게 급락했다.

1분기 매출은 35억달러로 시장 예상치인 35억2000만달러를 밑돌았다. 다만 조정 EPS는 0.38달러로 시장 예상치인 0.37달러를 소폭 상회했다.

◆ 우주 관련주

블루오리진의 로켓이 플로리다 발사장에서 지상 시험 도중 폭발했다는 소식에 우주 관련 종목들이 약세를 나타냈다.

블루오리진과 협력 관계에 있는 AST 스페이스모바일(ASTS)은 15% 가까이 하락했다. 에코스타(SATS)는 4.5%, 로켓랩(RKLB)은 5.5% 떨어졌다.

◆ 오토데스크(ADSK)

설계·엔지니어링 소프트웨어 업체 오토데스크는 주가가 7% 하락했다. 회사의 1분기 구독 외 매출(non-subscription revenue)은 9800만달러로 집계됐다.

이는 스트리트어카운트 예상치인 1억40만달러를 밑돈 수치다. 다만 1분기 실적과 매출은 시장 예상치를 웃돌았고, 현재 분기 가이던스도 팩트셋 전망치를 상회했다.

◆ 엘라스틱(ESTC)

엘라스틱은 현재 분기 조정 EPS 전망을 0.57~0.59달러로 제시했다. 이는 팩트셋 예상치인 0.63달러를 밑도는 수준이다.

주가는 6% 이상 하락했다. 다만 회계연도 4분기 조정 EPS와 매출은 시장 예상치를 웃돌았다.

◆ 센티넬원(S)

사이버보안 업체 센티넬원은 부진한 가이던스를 제시하면서 주가가 16% 급락했다. 회사는 현재 분기 매출을 2억8900만~2억9100만달러로 전망했다.

이는 LSEG가 집계한 시장 예상치인 2억9200만달러를 밑도는 수준이다. 조정 EPS 전망 역시 시장 기대에 미치지 못했다.



koinwon@newspim.com